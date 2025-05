Por MRNews



Nasce filho de Yudi Tamashiro e Mila Braga: nome escolhido causa surpresa nas redes

O apresentador Yudi Tamashiro e a influenciadora Mila Braga celebraram a chegada do primeiro filho do casal, nesta segunda-feira, 19 de maio de 2025, em uma maternidade de São Paulo. O nascimento foi anunciado com entusiasmo nas redes sociais, onde ambos compartilharam registros emocionantes do momento e reflexões sobre o novo ciclo que se inicia.

Yudi Tamashiro não escondeu sua admiração por Mila, que optou por um parto normal. Em uma publicação comovente, ele descreveu a esposa como uma verdadeira guerreira. “Mesmo exausta, mesmo com dores, ela repetia: ‘vai ser normal’. E foi. Porque ela é tudo, menos normal — ela é guerreira”, escreveu o apresentador.

Nome do bebê

Além da emoção com o parto, Yudi também ressaltou o propósito espiritual que envolve a chegada do filho. Segundo ele, o nascimento de Davi Yudi foi marcado pela presença divina. “Senti a mão de Deus em cada detalhe. Saí dali lembrando que eu e a Mila também fomos levantados com uma missão: Evangelizar, Amar e Servir”, afirmou.

Nome do bebê gera burburinho na internet

A escolha do nome Davi Yudi não passou despercebida entre os fãs. Muitos seguidores já esperavam que o filho do apresentador levasse seu nome, mas ficaram surpresos com o nome composto. “Achei que seria André”, brincou um internauta. Outros elogiaram: “Que nome lindo!”, comentou uma seguidora.

Apesar do pequeno alvoroço virtual, a combinação dos nomes Davi e Yudi foi bem recebida pela maioria dos fãs e seguidores do casal. O nome carrega força bíblica e familiar, reforçando a identidade cristã que o casal costuma expressar em suas redes sociais.

Momento especial e início de uma nova fase

A chegada de Davi Yudi marca uma nova etapa na vida de Yudi e Mila, agora como pais. O casal tem compartilhado a experiência com gratidão e fé, recebendo apoio e carinho de fãs, amigos e seguidores de todo o país.

O nascimento do bebê também reforça a trajetória de transformação pessoal vivida por Yudi nos últimos anos, marcada pela fé, por mudanças de estilo de vida e por um foco mais espiritual e familiar.

A cantora Preta Gil continua nos Estados Unidos em busca de um tratamento eficaz para a mutação do câncer colorretal que enfrenta desde janeiro de 2023. A artista, que já passou por quimioterapia, radioterapia e cirurgia no Brasil, agora está sendo avaliada por especialistas norte-americanos que buscam uma abordagem personalizada para o seu caso.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, os médicos responsáveis pelo acompanhamento de Preta Gil já identificaram uma possível linha de tratamento focada diretamente na mutação encontrada durante os exames. No entanto, para que essa nova terapia seja aplicada, a cantora ainda precisa realizar uma nova bateria de exames complementares nas próximas semanas.

A expectativa é que esses testes forneçam dados mais precisos para definir a eficácia e segurança da terapia genética proposta, que pode representar um avanço significativo em seu processo de cura. Um dos momentos mais importantes dessa etapa foi a consulta realizada na última quarta-feira (14), em Washington, que pode determinar sua inclusão em um novo protocolo terapêutico norte-americano.

Preta Gil conta com apoio emocional de amigos e familiares

Durante esse período delicado, Preta Gil tem recebido o apoio de pessoas próximas. A cantora Ivete Sangalo, por exemplo, viajou até os Estados Unidos para visitar a amiga e compartilhou registros do reencontro em suas redes sociais. Malu Barbosa e Roberta Saretta também acompanham Preta durante sua permanência no exterior, oferecendo suporte emocional em meio aos desafios do tratamento.

Histórico do câncer de Preta Gil

Após o diagnóstico em 2023, a cantora foi submetida a sessões intensivas de quimioterapia e radioterapia. Em agosto de 2024, realizou uma cirurgia para retirada dos tumores. No entanto, exames de acompanhamento identificaram metástases em outras quatro regiões do corpo, exigindo o reinício do tratamento com novas estratégias.

A luta de Preta Gil contra o câncer vem sendo acompanhada de perto pelo público e pela imprensa. A artista, que sempre foi transparente sobre seu estado de saúde, tem utilizado suas redes sociais para conscientizar seus seguidores sobre a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado.

