Polícia Civil realiza palestra sobre enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), realizou na tarde desta terça-feira, 20, uma ação preventiva no município de Alto Alegre, voltada para estudantes entre 11 e 17 anos

Uma palestra foi realizada na Escola Estadual Professor Geraldo da Silva Pinto, com o tema “Enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes” e foi ministrada pelo delegado adjunto da DPCA, Matheus Rezende. A iniciativa integra as atividades da Operação Nacional Caminhos Seguros, coordenada pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.

A ação contou com um delegado e o apoio de um agente de polícia, uma escrivã de polícia e dois policiais do quadro da União. Durante o encontro, foram abordadas as diferenças entre abuso e exploração sexual, as diversas formas de violência, além dos canais de denúncia como o Disque 190, 181, disque 100 e o registro do boletim de ocorrência, que pode ser feito presencialmente ou pela Delegacia Virtual, com garantia do anonimato do denunciante.

Para o delegado Matheus Rezende, a sociedade não pode se eximir de denunciar crimes contra crianças e adolescentes que possam estar sendo praticados. “É possível denunciar por meio do Disque 190, 181, disque 100, além do registro do boletim de ocorrência, que pode ser realizado presencialmente na Delegacia de Polícia ou por meio virtual, garantindo o anonimato do denunciante”, disse

Ainda de acordo com o delegado, é fundamental sensibilizar o público infantojuvenil quanto à identificação de sinais de violência e a importância de procurar ajuda.

“É importante conscientizar crianças e adolescentes no sentido de identificar sinais de violência que possam estar sendo praticados contra esses grupos vulneráveis. Na palestra, nós destacamos a importância de identificar o adulto de confiança, que é aquela pessoa em quem a criança ou o adolescente podem confiar e relatar o possível abuso ou qualquer sinal de violência”, finalizou.

CAIXINHA DA CORAGEM

Uma ação importante, realizado durante as palestras, foi aplicada na escola. Trata-se da Caixinha da Coragem, uma ferramenta de acolhimento e escuta que permite aos alunos relatarem, de forma anônima, situações de violência, abuso, negligência ou outras violações de direitos.

Na ocasião, foram recebidas sete denúncias, que já estão sendo analisadas e encaminhadas pela Polícia Civil aos órgãos competentes, como o Conselho Tutelar, Ministério Público e rede de proteção social.

