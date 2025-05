Sampaio Corrêa x Campinas ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (22/05)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Sampaio Corrêa x Campinas HOJE (22) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

LBF ao vivo com imagens aqui

Sampaio x Campinas W: Onde Assistir ao Vivo, Livescore e Palpites (23/05/2025)

Blumenau x Sodie Mesquita ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (22/05) – PALPITES, Liga Basquete Feminina

ASSISTIR Fluminense x Grêmio SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Nesta quinta-feira, 23 de maio de 2025, Sampaio Basquete W enfrenta o Campinas W pela fase regular da LBF Feminina, em mais um confronto direto entre duas equipes tradicionais do basquete feminino brasileiro. A bola sobe às 19h30 (horário de Brasília), e os fãs poderão acompanhar a transmissão ao vivo e o placar em tempo real (livescore) por plataformas como Bet365, Betano e Flashscore, desde que estejam cadastrados e cumpram os critérios de acesso.

Onde Assistir Sampaio W x Campinas W ao Vivo

A partida terá streaming ao vivo em sites de apostas como:

Bet365 – Disponível para usuários logados com saldo ou aposta recente;

– Disponível para usuários logados com saldo ou aposta recente; Superbet.br – Odds atualizadas e cobertura ao vivo;

– Odds atualizadas e cobertura ao vivo; Betano.br – Com cotações de 1.10 para vitória do Sampaio e 5.80 para o Campinas;

– Com cotações de 1.10 para vitória do Sampaio e 5.80 para o Campinas; Flashscore.com.br – Para acompanhamento de estatísticas, placar ao vivo e desempenho dos times.

Análise e Desempenho Recente

Sampaio W chega embalada por uma sequência de 4 vitórias nos últimos 5 jogos:

Venceu Sodie Mesquita F (86×50) ;

; Derrotou Blumenau F (76×48) ;

; Superou Maringá F (81×41) ;

; Foi surpreendida pelo Cerrado F (84×85), única derrota recente.

Já o Campinas W alterna bons e maus momentos:

Bragantino x Criciúma, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

Capital-DF x Botafogo, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

Venceu o Cerrado F (65×54) e Santo André F (59×57) ;

e ; Perdeu para São José F (82×92), Corinthians F (47×52) e Ourinhos F (51×57).

Confrontos Diretos

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Sampaio W leva vantagem:

17/03/2025 – Campinas F 72×94 Sampaio F

03/07/2024 – Sampaio F 80×44 Campinas F

01/07/2024 – Sampaio F 55×62 Campinas F

27/06/2024 – Campinas F 48×57 Sampaio F

07/06/2024 – Sampaio F 67×54 Campinas F

Com um histórico favorável e jogando em casa, o Sampaio é favorito para o duelo.

Odds e Palpites

As principais casas de apostas indicam favoritismo do Sampaio:

Betano.br: Sampaio (1.10) x Campinas (5.80)

Sampaio (1.10) x Campinas (5.80) Superbet.br: Sampaio (1.09) x Campinas (6.30)

Palpite: Vitória do Sampaio W com handicap -10.5.

Livescore e Notícias

Acompanhe todos os lances em tempo real com livescore atualizado no Flashscore.com.br, que cobre estatísticas detalhadas da LBF Feminina, além de notícias de basquete nacional e internacional.

Tags: Sampaio W x Campinas W ao vivo, basquete feminino Brasil, LBF Feminina 2025, assistir jogo online, transmissão Sampaio x Campinas, palpites LBF, odds basquete feminino, livescore basquete.

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.