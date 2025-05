Sorocaba é aprovada para o 2º ciclo da Lei Aldir Blanc – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), recebeu, na tarde desta quarta-feira (21), a aprovação do Plano de Ação para a aplicação do 2º ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal, na cidade.

Neste ciclo, a verba estimada para aplicação da lei na cidade é de R$ 4,4 milhões, que serão distribuídos em áreas como fomento cultural, pontos de cultura, manutenção de próprios e espaços culturais. No próximo mês de junho, será realizada uma consulta pública para que a sociedade civil colabore na construção do plano de aplicação desses recursos.

Vale salientar que os valores não ficam em posse do Poder Público, uma vez que o benefício é repassado aos participantes habilitados, conforme determinação dos editais elaborados em conjunto com a classe artística.

“Nossa participação na Lei Aldir Blanc é uma forma de fomentar a economia criativa do município e fortalecer a cena cultural, de maneira que, a Administração Pública preza sempre pela idoneidade e pelo processo transparente na realização e efetivação dessas políticas nacionais de cultura”, declara o secretário da pasta, Luiz Antônio Zamuner.