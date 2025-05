Capital-DF x Botafogo, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

Por MRNews



O jogo entre Capital-DF x Botafogo marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Capital que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Notícias do CRB

Noticias do Santos

Capital-DF x Botafogo: Onde Assistir, Detalhes da Partida e Situação na Copa do Brasil 2025

ASSISTIR Fluminense x Grêmio SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Bragantino x Criciúma, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

A partida entre Capital-DF e Botafogo, válida pela volta da 3ª fase da Copa do Brasil 2025, será disputada nesta quinta-feira, 22 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). O jogo promete movimentar a capital federal, mesmo diante de um cenário difícil para o time da casa, que precisa reverter uma grande desvantagem no placar agregado.

Onde assistir Capital-DF x Botafogo ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo na TV fechada pelo Sportv, além do serviço de pay-per-view Premiere. O jogo também estará disponível em streaming para assinantes da Amazon Prime Video, que adquiriu os direitos da Copa do Brasil 2025 para transmissão online.

É importante lembrar que, conforme comunicado do Grupo Globo, as partidas da Copa do Brasil 2025 só serão exibidas na TV aberta a partir das oitavas de final, mantendo a estratégia adotada nas edições anteriores. Ou seja, nesta fase, os torcedores devem recorrer a plataformas fechadas e digitais para acompanhar seus times do coração.

Como foi o jogo de ida

No confronto de ida, disputado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Botafogo demonstrou toda sua superioridade técnica e tática ao aplicar uma goleada por 4 a 0 sobre o Capital-DF. Com esse resultado, o time carioca pode até perder por até três gols de diferença que ainda assim avança às oitavas de final da competição.

CRB x Santos, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

Vila Nova x Cruzeiro, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

Para o Capital, a missão é hercúlea: o clube do Distrito Federal precisa vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por cinco ou mais gols para se classificar de forma direta.

Expectativas para a partida

O Botafogo, comandado por um elenco experiente e com bom desempenho na temporada, deve manter a base do time titular mesmo com a vantagem confortável. A comissão técnica busca manter o ritmo de jogo e evitar surpresas desagradáveis em uma competição tão valorizada.

Já o Capital-DF, apesar do revés no primeiro jogo, entra em campo com o orgulho ferido e a motivação de fazer história. A equipe busca mostrar sua força diante da torcida local, que promete comparecer em peso à Arena BRB Mané Garrincha para apoiar o clube em uma das partidas mais importantes de sua história recente.

Transmissão da Copa do Brasil 2025

A Copa do Brasil 2025 conta com ampla cobertura nos principais canais de mídia esportiva. As transmissões são divididas entre:

Sportv (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) Amazon Prime Video (streaming)

Essa diversidade de canais e plataformas permite aos torcedores acompanharem os jogos com facilidade, independentemente da região do Brasil.

Situação geral da Copa do Brasil

Com 32 clubes ainda vivos na disputa, a 3ª fase da Copa do Brasil 2025 é decisiva para os times que sonham em levantar o troféu e garantir uma vaga na Copa Libertadores da América 2026. Os jogos desta fase estão sendo realizados nos dias 20, 21 e 22 de maio, sempre com muita emoção e surpresas típicas do torneio.

A partir da fase de oitavas de final, os confrontos ganham ainda mais destaque, inclusive com a entrada de transmissões em TV aberta, o que aumenta a visibilidade e o engajamento do público.

Palavras-chave SEO: Capital-DF x Botafogo, onde assistir Capital x Botafogo, Copa do Brasil 2025 ao vivo, transmissão Sportv, Premiere Copa do Brasil, Amazon Prime Video futebol, jogo do Botafogo hoje, horário Capital x Botafogo, Arena Mané Garrincha, futebol ao vivo hoje.

Tags: Botafogo, Capital-DF, Copa do Brasil, Onde Assistir, Transmissão Ao Vivo, Sportv, Premiere, Amazon Prime Video, TV fechada, Futebol Brasileiro.

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net