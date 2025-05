Produção sustentável: agricultura familiar indígena garante renda e nutrição para a merenda escolar em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Para quem trabalha com a agricultura, o momento da colheita é de celebração, onde o trabalho árduo com a terra se transforma em fartura e geração de renda. E é isso que famílias da comunidade indígena Ilha, localizada na região do Baixo São Marcos, têm vivenciado ao colherem seis toneladas de melancia na terça-feira, 20. E isso com incentivos agrícolas da Prefeitura de Boa Vista.

Dessa forma, com a promoção de iniciativas sustentáveis, a Prefeitura fortalece a agricultura familiar nas comunidades indígenas. Além de garantir segurança alimentar na região.

Segundo o secretário adjunto de Agricultura e Assuntos Indígenas, Marcelo Hentges, o apoio da prefeitura contribui ainda para a redução de custos operacionais dos trabalhadores do campo.

“Hoje, para começar a produzir, é preciso um alto investimento e isso muitas vezes impede o produtor de sair da inércia. O trabalho da prefeitura vem acontecendo não só com a entrega de insumos, mas também trazendo tecnologia para o campo, aliada a assistência técnica. A partir do momento que o agricultor começa a produzir e fazer a própria renda, ele acredita na terra, na atividade agrícola e no trabalho”, disse.

Técnica de manejo tradicional da agricultura

Cultura tipicamente de verão, a melancia não resiste ao período chuvoso. No entanto, a técnica de manejo utilizadas pelas famílias da comunidade Ilha possibilitou uma colheita extraordinária durante as chuvas.

Do mesmo modo, a utilização abusiva de defensivos agrícolas, onde particularmente neste plantio não foram utilizados inseticidas tampouco herbicidas, a produção coexiste com a vegetação nativa do lavrado roraimense. Renato Lima, produtor indígena de melancia e macaxeira, trabalha há 20 anos com o cultiva da terra.

“Aqui, minha família e eu trabalhamos todos os dias na roça. Sem o apoio da Prefeitura de Boa Vista a gente não conseguiria fazer um plantio desse tamanho e colher essa quantidade de melancia, pois insumo é caro e seria uma conta muito grande. Agora, estamos nos preparando para fazer um plantio de milho e ampliar o nosso trabalho aqui da comunidade”, contou.

Sucessão familiar

Além disso, Honrando as tradições e o respeito pela terra, o trabalho na roça é feito em harmonia com a natureza, utilizando práticas agrícolas sustentáveis.

De forma colaborativa, é algo que une gerações, onde os mais velhos compartilham conhecimentos e os jovens incorporam novas ideias para aumentar a produção. Trabalhando com o pai, Messias Araújo lidera a roça da família com seus irmãos.

“Tudo que sei aprendi com o meu pai aqui na roça. Foi ele quem me ensinou a fazer o manejo dos pés de melancia que a gente está colhendo. Os ensinamentos são desde o tempo de colheita até o plantio. Desde pequeno, eu sempre gostei de trabalhar na produção. Quando ele não está aqui a gente consegue tocar o trabalho e tudo dá certo”, destacou.

Da agricultura familiar à merenda escolar

Agora, toda a colheita de melancia na roça da família do produtor Renato Lima será encaminhada para a merenda escolar.

Por fim, a medida da Prefeitura de Boa Vista humaniza e garante a segurança alimentar da população, valoriza o campo, fortalece a região e nutre o futuro da comunidade Ilha. Uma das unidades de ensino do município que vai receber a produção é a instituição em que os netos do produtor rural estudam.

Fonte: Da Redação