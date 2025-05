Ação de Saúde Leva Testes Rápidos de ISTs e Informação ao Jardim Esperança – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Saúde, realizará no próximo sábado (24), uma importante ação voltada à prevenção e cuidados com a saúde sexual.

Será montado um posto volante na Rua Eufrásio Fernandes, nº 2121 – Jardim Esperança, das 13h às 17h, onde a população poderá realizar testes rápidos gratuitos para Hepatite B, Hepatite C, Sífilis e HIV.

Além dos testes, a ação contará com a distribuição de materiais informativos e orientações sobre as formas de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo explicações sobre os tratamentos PEP (profilaxia pós-exposição) e PrEP (profilaxia pré-exposição). Profissionais da saúde estarão no local para esclarecer dúvidas, informar sobre os critérios de acesso a essas formas de tratamento e orientar sobre a importância do diagnóstico precoce.

Sua participação é muito importante! Cuide da sua saúde e aproveite essa oportunidade de se informar e se cuidar.