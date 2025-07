Assistência Social inicia nova edição do projeto SAS Mais Perto de Você para capacitar profissionais do setor

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família iniciou nesta terça-feira, 8, mais uma edição do projeto SAS Mais Perto de Você que tem como objetivo capacitar profissionais do setor percorrendo todo o estado com diversos treinamentos. O primeiro evento de 2025, que contou com a presença da secretária Adeliana Dal Pont, foi realizado em Luiz Alves e teve como tema os benefícios concedidos pela Assistência Social.

Os profissionais de 45 municípios aprenderam mais sobre os benefícios eventuais, benefício de gestação múltipla e Bolsa Família, entre outros. Na ocasião também tiveram um panorama geral Assistência Social em Santa Catarina, já que neste ano houve mudança de mais de 80% dos gestores da pasta.

A diretora de Assistência Social da SAS, Gabriella Dornelles, comenta que o evento foi um sucesso. “Tivemos uma grande adesão dos municípios e o auditório estava lotado. Essa foi uma retomada do SAS Mais Perto de Você que vem ainda mais fortalecido. Os profissionais se sentiram contemplados nesta conversa que tratou os benefícios, mas também de outras particularidades desses territórios”, ressalta.

Além do benefícios, o SAS Mais Perto de Você apresenta muitos outros dados da região visitada como população, números do Cadastro Único, população indígena e quilombola, índices de violência contra a mulher, composição das equipes e outras informações importantes para embasar o trabalho nos equipamentos de Assistência Social como referência e contrareferência.

Capacitação para projetos do FIA e FEI

Esta primeira edição também contou com um momento de capacitação sobre a elaboração de projetos para editais do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) e do Fundo Estadual do Idoso (FEI) que somam R$ 105 milhões disponíveis para financiar propostas projetos voltados à crianças, adolescentes e idosos em Santa Catarina, sendo R$ 55 milhões em dois editais do FIA e R$ 50 milhões em editais do FEI. As inscrições ficam abertas até o final de julho.

Mais informações:

Jornalista Helena Marquardt | Foto: Helena Marquardt

Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família.

(48) 3664-0916 e-mail: ascom@sas.sc.gov.br