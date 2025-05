Bonito sedia fórum que antecipa temas da COP 30 e coloca sustentabilidade em destaque – Prefeitura Municipal de Bonito

No próximo dia 30 de maio, Bonito (MS) será palco de um importante encontro nacional que antecipa as discussões da COP 30 — a conferência da ONU sobre o clima, marcada para acontecer em Belém (PA), no segundo semestre. O Fórum LIDE – COP 30 deve reunir líderes políticos, empresariais e especialistas em desenvolvimento sustentável para debater soluções que conciliem progresso econômico e preservação ambiental.

O evento será realizado no Hotel Zagaia, das 8h30 às 17h30, com transmissão ao vivo pelo site aovivo.lide.com.br. A proposta é criar um espaço de diálogo sobre os caminhos possíveis para um futuro mais sustentável, com foco em três grandes eixos: economia verde, oportunidades de negócio e o papel da agroindústria nesse cenário.

Três temas centrais em pauta

A programação será dividida em painéis temáticos. O primeiro, “Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade: Um Equilíbrio Possível”, contará com nomes como o ex-ministro Henrique Meirelles e a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, que discutirão como unir crescimento e responsabilidade ambiental.

Em seguida, o segundo painel abordará “Oportunidades, Negócios e a Economia Sustentável”, com participação de empresários como Guilherme Paulus e Sabrina de Branco, que trarão experiências práticas e perspectivas de mercado dentro do contexto ESG.

Fechando a rodada de debates, o terceiro painel será voltado à “Contribuição da Agroindústria para a Sustentabilidade”, reunindo especialistas e representantes do setor para tratar de práticas regenerativas, inovação e segurança alimentar.

Lideranças confirmadas

Entre os nomes já confirmados estão o ex-presidente Michel Temer, o governador Eduardo Riedel, o ex-governador João Doria, o presidente da Fiems Sérgio Longen, além do prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues.

Também participam representantes da ONU, empresários e especialistas de várias regiões do país. Ao todo, mais de cem lideranças públicas e privadas devem estar presentes, consolidando o evento como uma prévia relevante da COP 30 e um espaço de construção conjunta de soluções para o futuro do planeta.