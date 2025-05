Agência Minas Gerais | Minas Gerais vive boom na hotelaria e se destaca em novo ciclo de crescimento no Brasil 

O setor hoteleiro brasileiro atravessa um novo ciclo de expansão, e Minas Gerais desponta como um dos protagonistas desse movimento. Segundo o Panorama da Hotelaria Brasileira 2025, elaborado pela Hotel Invest, o estado é o segundo do país com maior número de hotéis em desenvolvimento, somando 21 projetos, atrás apenas de São Paulo (37).

Minas Gerais supera destinos turísticos consolidados como Rio de Janeiro (8) e Bahia (7), afirmando-se como um dos principais polos de atração de investimentos hoteleiros do Brasil.

A tendência nacional aponta para uma concentração no Sudeste, que abriga 50% de todos os novos empreendimentos hoteleiros, com destaque para a interiorização das ofertas: 73% dos projetos estão fora das capitais.

Minas Gerais alinha-se a esse movimento, com investimentos em todas as regiões do estado, do Sul ao Norte, do Mar de Minas à Cordilheira do Espinhaço.

Entre os principais empreendimentos de alto padrão em território mineiro, destacam-se:

Vila Galé Collection Ouro Preto – Primeiro hotel da rede portuguesa em Minas Gerais, internacionalizando o turismo cultural da cidade histórica.

Eko Resort Canastra – Nova referência do turismo de natureza e de experiências no Brasil.

Minas Beach Resort, em Raul Soares – Expansão de um dos maiores complexos aquáticos da Zona da Mata.

Rede Fasano, na região de Tiradentes – Projeto ligado ao turismo de luxo e à valorização do patrimônio histórico.



​Além dos empreendimentos, o Governo de Minas direcionou diversos investimentos para regiões do Mar de Minas, do Circuito Liberdade, Serra do Cipó, Brumadinho, Caxambu e Poços de Caldas, consolidando o turismo sustentável e regionalizado.























Com empreendimentos que combinam sofisticação, hospitalidade e autenticidade, Minas Gerais vive um boom hoteleiro inédito, conectado ao avanço da infraestrutura, à valorização da cultura e à força da gastronomia mineira.























Em 2025, o setor hoteleiro brasileiro deve investir R$ 10,6 bilhões em novos projetos, representando um crescimento de 7,8% em relação a 2024. O levantamento mostra ainda que apenas 24% dos projetos estão em capitais, e que o interior tornou-se o novo centro dinâmico da hotelaria brasileira.

Com essa nova fase, Minas Gerais consolida-se como destino estratégico da nova hotelaria brasileira, voltada para a experiência, a sustentabilidade e a valorização do território.