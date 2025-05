Palmeiras x Ceará, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

O jogo entre Palmeiras x Ceará marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Verdão que vai buscar a vitória em seus domínios.

Palmeiras x Ceará: Onde Assistir, Horário e Escalações do Jogo de Volta da 3ª Fase da Copa do Brasil 2025

O duelo entre Palmeiras e Ceará promete agitar a noite de quinta-feira, 22 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil, uma das competições mais disputadas e valiosas do calendário do futebol brasileiro. Com transmissão ao vivo pelos canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view), o jogo atrai atenção de torcedores, analistas esportivos e apostadores em todo o país.

Jogo decisivo no Allianz Parque

Na partida de ida, o Palmeiras saiu em vantagem ao vencer o Ceará fora de casa, em Fortaleza, por 1 a 0, com gol de Rony. Agora, joga pelo empate em casa para garantir a classificação direta às oitavas de final. Já o time cearense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

Essa partida representa mais do que uma simples classificação: trata-se de visibilidade, premiação milionária e moral para a sequência da temporada. Vale lembrar que o time classificado embolsa mais R$ 3,465 milhões, valor fundamental especialmente para equipes fora do eixo Rio-São Paulo.

Onde assistir ao vivo

Para quem quer acompanhar todos os lances da partida, há duas opções confirmadas de transmissão:

Sportv – canal por assinatura do Grupo Globo, disponível nas principais operadoras de TV paga.

– canal por assinatura do Grupo Globo, disponível nas principais operadoras de TV paga. Premiere – serviço pay-per-view que também pode ser acessado por assinatura em plataformas digitais e em combos de TV.

Assim como em outras partidas da terceira fase, não haverá exibição em TV aberta, uma estratégia do Grupo Globo que só transmite os jogos da Copa do Brasil em sinal aberto a partir das oitavas de final.

Escalações prováveis

Palmeiras (técnico: Abel Ferreira)

Com a vantagem no placar agregado, o Verdão deve manter sua base titular, embora possa poupar um ou outro jogador por conta do calendário apertado. A provável escalação conta com:

Weverton;

Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez;

Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga;

Endrick, Rony e Flaco López.

Ceará (técnico: Vagner Mancini)

Precisando reverter o placar, o Vozão deve ir a campo com uma postura ofensiva. A provável formação:

Richard;

Warley, David Ricardo, Matheus Felipe e Paulo Victor;

Richardson, Lourenço e Lucas Mugni;

Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon.

Momento das equipes

O Palmeiras chega embalado após uma boa sequência de resultados no Brasileirão e na Libertadores, e aposta na força de sua torcida no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira destaca a consistência defensiva e o controle do meio-campo como fatores decisivos.

O Ceará, por sua vez, vive um momento de instabilidade na Série B, mas vê na Copa do Brasil uma oportunidade de reagir na temporada. O técnico Vagner Mancini tenta reorganizar a equipe para surpreender na capital paulista.

Considerações finais

Com muita rivalidade e objetivos distintos, Palmeiras x Ceará promete ser um dos confrontos mais emocionantes da rodada da Copa do Brasil. O Verdão busca confirmar seu favoritismo, enquanto o Vozão luta para surpreender e manter vivo o sonho do título nacional.

Análise de Dados

