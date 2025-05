Jovens participam do Feirão de Empregabilidade e Empreendedorismo em busca de primeiro emprego e qualificação 

O público compareceu em grande número a quarta edição do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo da Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), realizado nesta quarta (21) e quinta-feira (22). A Praça do Povo do Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, ficou repleta de pessoas em busca uma oportunidade no mercado de trabalho, seja o primeiro emprego ou uma recolocação profissional. Centenas de candidatos foram até o local para concorrer a um das 2.815 vagas ofertadas por empresas parceiras.

O atendimento ao público foi realizado das 9h às 12h e das 13h às 16h, durante os dois dias do evento. No entanto, muitas pessoas chegaram cedinho para garantir a ficha e não perder a vaga para o atendimento. Em busca do primeiro emprego, a jovem Andreia Vivian Gomes foi uma dessas pessoas que não quis perder tempo. “Estou aqui à procura do primeiro emprego. Acredito que esse feirão vai abrir as portas e isso já é um começo. Eu terminei o Ensino Médio o ano passado, e o curso técnico em Administração. Desde então venho colocando currículos em empresas que estão disponibilizando vagas, e aqui também foi uma oportunidade que apareceu”, declarou.

Durante o Feirão da Empregabilidade, os candidatos passaram por uma triagem para, posteriormente, serem direcionados para as entrevistas de emprego. Nesta etapa, o Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) foi responsável por realizar a mediação entre os candidatos e as empresas que buscavam mão de obra durante o evento.

A coordenadora adjunta do Sine-JP, Jessyka Barros, revelou que, além das vagas de trabalho para todos os níveis de escolaridade, o público também teve acesso à pré-inscrição no programa de microcrédito social ‘Eu Posso’, à capacitação do programa ‘Eu Posso Aprender’ e a mais de 20 cursos profissionalizantes.

“Dispomos de vagas para todos os níveis de escolaridade aqui no Feirão, tanto para quem é somente alfabetizado, como para quem tem graduação, e também para todos os níveis de experiência. Para quem tem experiência, para quem não tem experiência, quem quer estágio, ou jovem aprendiz. Conseguimos esse ano trazer o maior volume de vagas que a gente já registrou no Sine. São 2.815 vagas. É um número muito simbólico, porque marca não só o sucesso do Sine na interlocução com as empresas, mas também o crescimento de João Pessoa”, destacou Jessyka.

Dentre as diversas opções de capacitação do evento, ‘Inteligência Financeira’ foi a escolhida por Laura Oliveira, que foi em busca de conhecimentos para um segundo emprego na área administrativa, e desta vez, com a carteira assinada. “Estou em busca de reingressar no mercado de trabalho e organizar também a minha vida financeira, porque eu tenho algumas parcelas de cartão de crédito e preciso muito me reorganizar para quitar a dívida. Quando encerrar vou deixar o cartão para que ele seja usado apenas para uma emergência”, ressaltou a jovem.

A jovem de 26 anos disse ainda que faria outras capacitações, pois acredita que assim sairá mais qualificada do feirão, e aumentar suas chances de conquistar a sonhada recolocação no mercado de trabalho. “Eu quero justamente o conhecimento para aprender e colocar em prática. Quero muito fazer Oratória e Primeiro Socorros, se Deus quiser. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil para conseguir também o trabalho”, afirmou Laura.