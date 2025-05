Casa da Juventude abre inscrições para oficinas de teatro e redação

Junho trará novas oportunidades para os jovens de Nova Iguaçu. A partir do próximo mês, a Casa da Juventude Iguaçuana (CAJU), equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), terá duas novas oficinas gratuitas destinadas para pessoas entre 14 e 29 anos. Ao todo, 85 vagas estão disponíveis para aulas de teatro e redação. As inscrições estão abertas e devem ser feitas diretamente na CAJU, na Rua Liberdade 58, bairro Califórnia.

A oficina de teatro contará com duas turmas, cada uma com 25 alunos. As aulas acontecerão às terças-feiras, às 10h e às 14h. Já a oficina de redação terá uma única turma com 35 vagas. As aulas serão quinzenais, sempre às sextas-feiras, a partir das 14h. Ambas as oficinas terão aula inaugural no dia 6 de junho.

As inscrições ficarão abertas até que todas as vagas sejam preenchidas. Para ingressar em uma das oficinas é preciso apresentar um documento de identidade e, no caso de menores de idade, estar acompanhado por um responsável legal. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a CAJU pelo WhatsApp 2198731-4334.