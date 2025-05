Agência Minas Gerais | Maio Amarelo: Governo de Minas promove ações educativas na Praça Sete

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), por meio da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito de Minas Gerais (CET-MG) e da Unidade de Atendimento Integrado (UAI), promoveu, nesta quinta-feira (22/5), uma ação educativa do Maio Amarelo na Praça Sete, um dos pontos mais movimentados da região central de Belo Horizonte.

A iniciativa contou com o apoio da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, da Polícia Militar de Minas Gerais, do Samu e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O objetivo da ação foi chamar a atenção da população para os riscos no trânsito e para a importância da empatia, da paciência e da responsabilidade no cotidiano das vias urbanas.

Simulação de salvamento

A programação incluiu uma simulação de salvamento encenando o resgate de vítimas após um acidente de motocicleta causado por excesso de velocidade. A ação demonstra, de forma impactante, a complexidade dos atendimentos de urgência e os danos físicos, emocionais e sociais que um acidente pode causar. A atividade foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu, com o apoio das demais instituições.

A simulação alerta sobre as consequências do excesso de velocidade nas vias e, ainda, sobre a complexidade dos atendimentos às vítimas de acidentes de trânsito.

Quiz sobre trânsito

A ação educativa também contou com um jogo interativo no formato de quiz, com perguntas e respostas sobre normas de trânsito, condições de segurança, legislação e boas práticas na mobilidade urbana. Durante a dinâmica, as pessoas foram abordadas por agentes de educação com orientações, promovendo uma abordagem educativa e reflexiva junto à população e incentivando comportamentos seguros, responsáveis e empáticos no trânsito.

Maio Amarelo

A ação de conscientização promovida na Praça Sete integra o circuito estratégico de iniciativas da CET-MG dentro da campanha Maio Amarelo. Como parte da mobilização estadual pela segurança no trânsito, a CET-MG tem atuado em pontos de grande circulação de pessoas, como os principais shoppings da capital, que estão exibindo mensagens educativas em seus totens e participando de atividades integradas.

Na Rodoviária de Belo Horizonte, vídeos de conscientização sobre o uso do cinto de segurança são exibidos continuamente, reforçando a importância desse item de proteção. Já o Aeroporto Internacional de Confins conta com campanhas interativas, panfletagens e exibição de mensagens em totens digitais, engajando passageiros e funcionários na reflexão sobre condutas seguras no trânsito. As parcerias reforçam o compromisso do Governo de Minas com a preservação da vida e com o incentivo à empatia e à responsabilidade nas vias urbanas e rodoviárias