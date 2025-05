Oficinas gratuitas de culinária vão ensinar receitas típicas do tropeirismo na Biblioteca Infantil de Sorocaba – Agência de Notícias

Crianças e adultos terão a oportunidade de participar, na próxima semana, de oficinas culinárias com receitas típicas do tropeirismo, como parte da programação da 58ª Semana do Tropeiro. Os encontros acontecerão nos dias 28 e 29 de maio, às 14h30, na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, no Centro.

Realizadas pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), o objetivo das oficinas é aproximar os munícipes de todas as idades da cultura tropeira, mantendo viva a memória a respeito da participação de Sorocaba no desenvolvimento do Ciclo do Tropeirismo.

Na quarta-feira (28), às 14h30, os adultos serão convidados a participar da experiência gastronômica na cozinha caipira da Biblioteca Infantil, para o preparo do tradicional feijão tropeiro, com o intuito de se aventurar nos sabores da comida típica, além de repassar o conteúdo histórico da cultura sorocabana.

Já na quinta-feira (29), às 14h30, o encontro será voltado especialmente ao público infantil, com o preparo de broa de milho, alimento que teve um papel importante na culinária tropeira e era um dos ingredientes mais consumidos na época. Era um alimento prático e que possibilitava diversas receitas, como bolo e biscoitos.

As vagas são limitadas e, por isso, os interessados devem se inscrever pelo e-mail: eventos.bms@sorocaba.sp.gov.br, informando nome e idade dos participantes. Para manipulação dos alimentos, a Secult solicita que os participantes estejam com o cabelo preso.

A Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” está localizada na Rua da Penha, 673, no Centro. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3231-5723.