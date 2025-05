Com nova sede, Fundo Social de Solidariedade amplia ações

Banco de Alimentos: Um espaço completo com áreas para recebimento, pesagem e uma sala de triagem detalhada que permite processar, descartar e destinar in natura os alimentos. Conta ainda com uma composteira para o descarte ecológico de orgânicos. A área do banco de alimentos possui também câmara refrigerada, seladoras a vácuo, fogões, refrigeradores e geladeiras para o manuseio adequado dos alimentos.