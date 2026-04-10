Boa Vista encerra 2025 com fortalecimento na saúde



Agentes comunitários de saúde – Foto: Semuc



Na retrospectiva de 2025, a Prefeitura consolidou avanços significativos na saúde pública de Boa Vista, com investimentos em infraestrutura, ampliação de serviços, reforço das equipes e modernização do atendimento, garantindo mais acesso e qualidade para a população.

Ao longo do ano, a gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), fortaleceu a rede com a construção e reconstrução de unidades, ampliação da Atenção Primária e melhorias na assistência hospitalar, reafirmando o compromisso de uma saúde mais acessível e humanizada.

Entre os principais marcos de 2025 está a realização do concurso público da Saúde, com a oferta de 672 vagas imediatas, garantindo o reforço das equipes e a capacidade de atendimento em toda a rede municipal.

“As ações e investimentos não são apenas melhorias no sistema de saúde, elas são um compromisso com a qualidade de vida de cada cidadão de Boa Vista. Estamos aqui para garantir que todos tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, com respeito e eficiência. E para 2026 trabalharemos ainda mais!”, destacou o vice-prefeito, Marcelo Zeitoune.

Retrospectiva: Fortalecimento da Atenção Primária

A Atenção Primária seguiu como um dos pilares dos investimentos em saúde no município. Em 2025, a prefeitura entregou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Vila Jardim, ampliando o acesso da população aos serviços essenciais.

Foto: Semuc

O ano também foi marcado pela reconstrução das unidades Olenka Macellaro (Caimbé), Délio Tupinambá (Nova Cidade) e Mariano de Andrade (Caranã). Embora o processo para reconstrução da UBS Vanderly (13 de Setembro) de Souza ainda esteja em andamento. E ainda, a construção do Centro Especializado de Reabilitação (CER) e das UBSs Santa Tereza e Asa Branca.

Atendimento mais perto das famílias

Atualmente, Boa Vista conta com 150 equipes de Estratégia Saúde da Família, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários de saúde. Assim, ao longo do ano, as equipes realizaram mais de 748 mil visitas domiciliares. Com o intuito de acompanhar continuamente e cuidado humanizado aos pacientes com dificuldade de deslocamento até as unidades.

Foto: Semuc

Portanto, nas UBSs, houve um aumento de quase 15% no número de atendimentos e procedimentos individuais. Somente na área odontológica, foram mais de 80 mil. Outro avanço importante foi o aumento de 80% na oferta de exames laboratoriais, fortalecendo o diagnóstico e o cuidado preventivo, principal foco da Atenção Primária.

Retrospectiva na Saúde da Mulher

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher, conhecidas como Carretas da Mulher, ampliaram o acesso aos serviços de prevenção e cuidado especializado em Boa Vista. Durante 2025, mais de mil atendimentos foram feitos em diversas ações, com oferta de exames e serviços essenciais voltados à saúde feminina.

Foto: Semuc

Hospital da Criança Santo Antônio: 25 anos de referência em atendimento infantil

O Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA) avançou com investimentos em infraestrutura, modernização de serviços e ampliação da capacidade de atendimento. Além de promover capacitações e formação contínua aos profissionais da unidade.

Foto: Semuc

Assim, entre as principais ações estão a revitalização dos blocos de internação Arara e Tamanduá, a modernização da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a criação da UTI semi-intensiva e a ampliação de leitos de internação, garantindo mais conforto, segurança e eficiência no atendimento às famílias. Além disso, o hospital também segue com obras de ampliação da Central de Material e Esterilização (CME) e Cernutri.

Retrospectiva de dados do HCSA

Em números, o Hospital da Criança realizou 663 cirurgias eletivas e 718 cirurgias de urgência e emergência. Além de 23 mil consultas em 37 especialidades médicas. “Esses investimentos significam mais conforto e dignidade para quem precisa de cuidados médicos. Resultado do trabalho da nossa gestão, que tem como foco o bem-estar dos usuários e dos profissionais”, finalizou o vice-prefeito.

Fonte: Da Redação