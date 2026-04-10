SAD apresenta balanço de 2025 com inovação e eficiência administrativa na gestão pública estadual

A Secretaria de Estado de Administração (SAD) apresentou o balanço das principais entregas realizadas ao longo de 2025, destacando avanços na modernização da gestão pública, no cuidado com os servidores e no fortalecimento da eficiência administrativa em Mato Grosso do Sul.

Os resultados foram consolidados no Painel SAD/MS 2025 – Gestão que transforma, entregas que inspiram, que reúne ações desenvolvidas por diversas áreas da pasta ao longo do ano.

O evento de encerramento das atividades aconteceu no auditório do Bioparque Pantanal e reuniu todos os servidores da secretaria, e contou ainda com a apresentação do relatório do Programa de Integridade, desenvolvido em parceira com a CGE (Controladoria-Geral do Estado), e do planejamento estratégico da SAD para os anos 2025 – 2030.

Ao final do evento, o secretário estadual e o secretário-adjunto de Administração, Frederico Felini e Roberto Gurgel, entregaram certificados de reconhecimento às equipes da SAD, destacando os projetos mais relevantes desenvolvidos pela secretaria em 2025.

“Os resultados apresentados reforçam o papel estratégico da SAD na construção de uma administração pública mais moderna, eficiente e orientada às pessoas. As entregas de 2025 refletem planejamento, atuação técnica qualificada e o trabalho conjunto de servidores e equipes comprometidos com a melhoria contínua dos serviços públicos em Mato Grosso do Sul”, afirmou Felini.

Além das áreas tradicionais de atuação da Administração Pública, a SAD desenvolveu em 2025 projetos inovadores e estratégicos para a gestão pública como o MS Multiplica – programa que reúne o novo programa de estágio do Governo do Estado e a política de sustentabilidade na Administração Pública. Mato Grosso do Sul tornou-se o primeiro estado brasileiro a formalizar a adesão à A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e, em menos de seis meses, recebeu o Selo Verde da A3P, evidenciando a efetividade e a maturidade das ações implementadas no âmbito estadual.

Para viabilizar essa transformação, a SAD estruturou e coordenou a criação da Rede Estratégica de Sustentabilidade, responsável por conduzir de forma integrada a implantação da Agenda A3P em toda a administração pública estadual. Esse modelo de governança inovador resultou na instituição da Comissão Gestora Central (CGC) e das Comissões Gestoras Internas (CGIs) em todas as secretarias e autarquias, formalizadas pelo Decreto nº 16.603/2025, assegurando capilaridade, corresponsabilidade e articulação permanente entre os órgãos.

Ao longo de 2025, foi executado o Plano de Ação da A3P, organizado em seis eixos estratégicos — Recursos Naturais, Gestão de Resíduos, Compras e Contratações Sustentáveis, Obras e Manutenção Sustentável, Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho e Sensibilização e Capacitação. O trabalho envolveu diagnóstico institucional, designação de responsáveis técnicos e a incorporação progressiva dos princípios ESG à rotina administrativa, promovendo mudança cultural e aprimoramento da gestão pública.

Outro destaque foi o avanço da Parceria Púbico-Privada de Energia Fotovoltaica, com a conclusão da implantação e interligação de cinco usinas solares no Estado. Atualmente, 917 unidades consumidoras estão cadastradas e efetivamente consumindo energia limpa produzida por essas usinas, reduzindo significativamente o impacto ambiental da Administração Estadual, gerando economia na conta de energia, diminuindo emissões de gases de efeito estufa e fortalecendo a transição para uma matriz energética sustentável.

Gestão de pessoas avança

Na área de Gestão de Pessoas, a Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Suged) concentrou esforços na modernização dos processos, no fortalecimento das lideranças e na valorização dos servidores públicos estaduais. Entre as principais entregas de 2025 está o avanço do projeto de Redução do Endividamento do Servidor. Com a publicação de novo decreto, a atualização do diagnóstico e a criação de um Grupo de Trabalho, a iniciativa passa a estruturar ações voltadas à educação financeira, renegociação de dívidas e promoção de maior equilíbrio financeiro aos servidores.

Outro destaque foi a realização do 4º Encontro de Gestores de Pessoas, que reuniu mais de 1.300 participantes de todo o Estado, fortalecendo a rede de profissionais de recursos humanos por meio da troca de experiências e da disseminação de boas práticas. A Suged também implementou a Ação Integrada de Treinamento e Desenvolvimento, com 46 horas de capacitação voltadas a líderes e equipes, com foco no alinhamento de competências, melhoria da comunicação e aumento da efetividade organizacional.

No campo da organização interna, mais de 300 servidores de todos os órgãos do Poder Executivo Estadual participaram do Mapeamento de Fluxos e Processos em Gestão de Pessoas, que resultou no redesenho de 62 processos e na construção do Manual de Processos da área. Já na saúde e segurança no trabalho, houve o fortalecimento da padronização de protocolos, debates sobre riscos psicossociais e atualização das diretrizes da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-01), ampliando ações preventivas e de cuidado com o servidor.

A Superintendência de Seleção e Ingresso de Pessoas (SSIP) teve papel central na ampliação do quadro de profissionais que atuam nos serviços públicos estaduais. Ao longo de 2025, a Coordenadoria de Processos Seletivos realizou 19 processos seletivos para contratação temporária, atendendo 11 órgãos e ofertando 706 cargos. Mais de 9 mil inscrições foram analisadas, resultando na contratação de 3.579 profissionais em 79 municípios.

Na área de concursos públicos, a equipe atuou em quatro concursos estaduais, com análise de mais de 38 mil dados e a nomeação de 619 servidores, reforçando diferentes áreas da administração pública. Também foram realizadas mais de 650 avaliações de cotas, assegurando o cumprimento da legislação e o respeito aos princípios de inclusão e equidade para candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência.

A Superintendência de Gestão de Pagadoria (Sugesp) manteve, em 2025, o compromisso de garantir a regularidade, a segurança e a transparência da folha de pagamento de todo o Estado, impactando cerca de 80 mil servidores ativos e inativos. Durante o ano, foi assegurado o processamento da folha de pagamento da administração direta, autarquias, fundações e servidores inativos, preservando a estabilidade financeira e o funcionamento dos serviços públicos.

Houve avanços na modernização dos sistemas de gestão de pessoas, como o Sisged, AuditaRH e SolicitaRH, que fortaleceram o controle, a conformidade legal e a transparência dos processos. O Portal do Servidor também seguiu evoluindo, ampliando o acesso a serviços digitais integrados à gestão de pessoal e à perícia médica.

Na área de inteligência de dados, a Sugesp ampliou o uso de Business Intelligence para apoiar decisões estratégicas, análises de conformidade da folha e maior controle das despesas com pessoal. Projetos estruturantes, como a integração com o eSocial e o fortalecimento da governança da folha, seguiram em desenvolvimento.

Compras públicas ganham eficiência

Em 2025, a Secretaria-Executiva de Licitações (SEL) liderou um processo de transformação das compras públicas no Estado, com ações voltadas à eficiência, inovação e planejamento. O ano teve início com a realização do 1º Licicomp, que reuniu cerca de 900 participantes e contribuiu para a consolidação da nova cultura da Lei nº 14.133, com foco em tecnologia, segurança jurídica e desenvolvimento sustentável.

Outro marco foi a análise do Plano de Contratações Anual (PCA) 2026. Com mais de 26 mil itens analisados, o uso de ferramentas de Business Intelligence possibilitou uma visão estratégica das demandas, priorizando compras mais inteligentes e alinhadas às necessidades dos órgãos.

O Workshop do novo Sistema Compras Preparação capacitou 33 unidades gestoras e marcou o início de uma nova etapa de digitalização das compras públicas. Como resultado, até outubro de 2025, foram registradas cerca de 700 Atas de Registro de Preços, superando os números dos dois anos anteriores. A reengenharia interna também ampliou as equipes de pregão de três para oito, elevando a média mensal de licitações finalizadas de 15 para 40.

Números expressivos

A Superintendência de Patrimônio, Gestão Documental e Frotas (SUPGDF) também apresentou resultados expressivos em 2025, com entregas nas áreas de frotas, patrimônio, gestão documental e segurança. Na gestão de frotas, foram analisados mais de 14 mil processos de manutenção. A atuação técnica da equipe possibilitou a redução de mais de R$ 1 milhão em valores considerados abusivos, além da notificação de oficinas por irregularidades identificadas durante as análises.

Na área patrimonial, a SUPGDF realizou incorporações e baixas de imóveis, além da emissão de termos, escrituras e movimentações necessárias para a regularização do patrimônio estadual. Somente na avaliação de imóveis, foram realizadas 670 vistorias técnicas, elaborados 820 relatórios de vistoria e 748 relatórios de valor patrimonial.

A gestão documental avançou com ações de higienização, organização e eliminação segura de documentos. Ao longo do ano, mais de 15 mil caixas documentais foram eliminadas e mais de 38 mil folhas organizadas, contribuindo para a racionalização de espaços e a preservação da memória institucional. Outro destaque foi o inventário de bens móveis, com acompanhamento em todos os órgãos estaduais e preparação de leilões de mais de 3 mil itens, fortalecendo a transparência e o uso responsável dos bens públicos.

Estrutura e logística

A Superintendência de Administração (SUAD) atuou para assegurar a infraestrutura, a logística e o suporte necessários ao funcionamento da Secretaria de Estado de Administração. Na área de logística e manutenção, foram realizados mais de 900 serviços em diversos órgãos do Estado. As Centrais de Atendimento ao Cidadão somaram mais de 360 mil atendimentos ao longo do ano, reforçando o papel da SUAD no suporte direto à população.

A superintendência também foi responsável pela formalização e gestão de contratos essenciais para limpeza, manutenção predial, energia, água, frota, combustíveis e logística institucional, garantindo a continuidade dos serviços. Houve ainda investimentos na melhoria das condições de trabalho, com aquisição de computadores, ventiladores para unidades da Rede Fácil e equipamentos para áreas de uso coletivo.

O Painel SAD/MS 2025 integra uma série de ações estratégicas que reúne os resultados de todas as áreas da Secretaria, evidenciando a contribuição da SAD para uma gestão pública mais organizada, transparente e alinhada às diretrizes do Governo do Estado para um Mato Grosso do Sul que prioriza a gestão equilibrada para garantir as políticas públicas e serviços essenciais que a população precisa para seguir se desenvolvendo de maneira sólida e com inclusão e sustentabilidade.

Laiana Horing Nantes, Comunicação SAD