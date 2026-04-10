Agereg reestrutura setores e garante eficiência na regulação dos serviços – CGNotícias

Por MRNews



A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg) atua para garantir que serviços essenciais cheguem à população com qualidade, regularidade e transparência. Na prática, isso significa fiscalizar e regular setores como transporte coletivo urbano, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, terminal rodoviário, serviços funerários, táxis, mototáxis e estacionamento rotativo.

Um dos marcos de 2025 foi a reformulação do organograma da Agereg, que trouxe mais clareza na distribuição de competências, agilidade nos fluxos internos e melhora direta no atendimento à população.

Com a nova estrutura, os serviços passaram a ser organizados conforme a natureza de cada diretoria, reduzindo sobrecargas e garantindo mais eficiência nas ações regulatórias.

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Um dos principais avanços foi a criação da Diretoria de Serviços Especiais, responsável por concentrar exclusivamente as demandas de transporte coletivo, terminal rodoviário, táxis, mototáxis, inspeção veicular, serviços funerários e estacionamento rotativo.

A medida desafogou diretorias como as de Estudos Econômico-Financeiros e de Saneamento Básico, promovendo uma atuação mais estratégica e focada por segmento.

Ouvidoria com 100% de resolução

A Ouvidoria da Agereg manteve sua função de ponte entre a população e as concessionárias de serviços públicos, com foco em escuta qualificada, transparência e agilidade.

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Entre janeiro e outubro de 2025, foram registrados 1.952 protocolos. Todos foram resolvidos integralmente, sem nenhuma pendência.

WhatsApp lidera canais de atendimento

O WhatsApp foi o canal mais utilizado pela população, com 1.547 atendimentos (79%). Em seguida aparecem o telefone (335), atendimento presencial (57), e-mail (12) e formulário eletrônico (1).

Além dos atendimentos, a Ouvidoria promoveu 70 audiências entre contribuintes e concessionárias, com resultados considerados satisfatórios.

Tecnologia e educação ambiental como reforço institucional

Para ampliar o controle dos serviços públicos, foi implantada a Sala de Monitoramento em Tempo Real, permitindo o acompanhamento contínuo das operações dos setores regulados.

Outro avanço foi a criação do Espaço Agereg Sustentável, voltado à educação ambiental e à conscientização sobre a gestão de resíduos. A iniciativa reforça o compromisso da Agência com inovação, responsabilidade social e aproximação com a comunidade.

Com estrutura fortalecida, atendimento eficiente e foco na melhoria contínua, a Agereg entra em 2026 mantendo o compromisso com a qualidade dos serviços públicos e com a população de Campo Grande.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a fachada da Agereg.