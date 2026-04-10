Polinter atinge recorde histórico com 410 cumprimentos de mandados de prisão em 2025

Como parte das ações de contenção à criminalidade no Estado, a PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio da Polinter (Delegacia de Polícia Interestadual), cumpriu 410 mandados de prisão ao longo de 2025. As prisões foram realizadas no período de janeiro a dezembro, representando um aumento de 81,4% em relação ao ano anterior.

A diretora do Dopes (Departamento de Operações Policiais), delegada Cândida Magalhães, destacou que os dados evidenciam a atuação efetiva da unidade no cumprimento de decisões judiciais e no fortalecimento das ações de segurança pública em Roraima. Segundo ela, ao longo do ano a Polinter concentrou esforços na localização e prisão de pessoas com mandados expedidos por crimes de maior gravidade.

“Em 2025, a Polinter teve uma dedicação especial no cumprimento dos mandados de prisão existentes aqui no Estado de Roraima. Com isso, alcançamos uma marca histórica de mais de 400 mandados cumpridos, com ênfase nos crimes de maior repercussão e gravidade, como homicídios, estupros e violência doméstica”, afirmou.

A diretora também ressaltou a participação da Polinter em ações integradas, a exemplo do Projeto Captura, do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), no qual cada unidade da federação indicou oito alvos prioritários. No âmbito dessa iniciativa, foi efetuada a prisão de Gessé Diomar Mendes de Barros, investigado pelo assassinato do empresário Rogério BC, ocorrido em 2007, após indicação da Polinter para inclusão do nome na lista nacional de procurados.

“Nós tivemos uma resposta já na primeira semana, relacionada a um crime ocorrido em 2007. A prisão aconteceu no estado do Acre, resultado direto do trabalho em rede que a Polinter de Roraima mantém com os demais estados da federação”, completou a diretora.

Além dessas ações, a Polinter atua no cumprimento de cartas precatórias encaminhadas por outros estados à unidade de Roraima para a realização de procedimentos policiais.

Comparativo de prisões

Em 2025, a Polinter superou os números registrados em 2024. Neste ano, foram cumpridos 410 mandados de prisão, enquanto em 2024 o total foi de 226. O resultado representa um acréscimo de 184 mandados executados, correspondendo a um crescimento de 81,42%.

“Esse recorde não representa um ponto final, mas a confirmação de um caminho. Ele demonstra que a Justiça está sendo cumprida e que Roraima não é refúgio para criminosos. Cada mandado executado é uma mensagem clara de que a lei prevalece”, declarou a diretora do Dopes.

Premiação de Produtividade

Durante as comemorações do aniversário de 21 anos da PCRR, a Polinter foi premiada como a unidade com o maior número de mandados de prisão cumpridos no primeiro semestre de 2025. No período, a delegacia ultrapassou a marca de 200 mandados executados.

Além da premiação, em 2025 a Polinter recebeu elogios em ficha funcional por meio do Consupol (Conselho Superior de Polícia), que destacou a delegacia como referência em eficiência e dedicação no combate à criminalidade.

Operação Elo Perdido

Ainda em 2025, a Delegacia de Polícia Interestadual realizou a Operação Elo Perdido, uma ação inédita em âmbito estadual, voltada ao cumprimento de mandados de prisão por inadimplência de pensão alimentícia.

A operação resultou na prisão de 16 alvos (sendo 14 homens e duas mulheres), que acumulavam dívidas superiores a R$ 100 mil em pensões alimentícias não pagas.

A delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, avaliou as ações da Polinter como estratégicas e eficazes no fortalecimento da segurança pública, destacando o empenho da unidade no cumprimento de mandados judiciais.

“As ações realizadas demonstram dedicação, profissionalismo e compromisso com a lei, garantindo que os procedimentos policiais sejam conduzidos de forma eficiente e dentro dos padrões de segurança exigidos”, afirmou a delegada-geral.

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