Eleições Consup 2025-2027: formulário de inscrição para eleitor egresso – IFSP

Posted on

Anfitrião da 12ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD), o governador Jorginho Mello, ao lado dos demais governadores que integram as regiões, participa da abertura do encontro, nesta quinta-feira, 21, em Florianópolis. O ato está marcado para as 16h, no Costão do Santinho Resort, e, em seguida, a partir das 18h, ocorre […]