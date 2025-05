ASA x Barcelona-BA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



ASA x Barcelona-BA | Palpite | Brasileirão Série D | 24/05

ASA e Barcelona-BA se enfrentam neste sábado, 24 de maio de 2025, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, em confronto válido pela 6ª rodada do Brasileirão Série D. O duelo coloca frente a frente duas equipes com realidades bem distintas na competição, com o ASA brigando na parte de cima da tabela, enquanto o Barcelona-BA ainda busca sua primeira vitória no torneio.

Análise e Palpites para ASA x Barcelona-BA

De acordo com os especialistas da APWin, esse confronto oferece boas oportunidades para quem busca valor nas apostas esportivas. Com base nas estatísticas, desempenho recente e momento das equipes, os seguintes palpites se destacam para este jogo:

Palpite 1: Vitória do ASA

O ASA vive excelente fase na temporada. Invicto na Série D com quatro vitórias e um empate em cinco jogos, a equipe alagoana tem se mostrado consistente tanto ofensivamente quanto defensivamente. Com média de 2 gols marcados e apenas 0.6 sofridos por partida, é natural que entre como grande favorito diante de um adversário que ainda não venceu.

A odd para a vitória do ASA gira em torno de 1.78, um valor interessante considerando o desequilíbrio técnico entre os times.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols

Apesar de ter um sistema defensivo sólido, o ASA costuma participar de jogos movimentados, com destaque para a vitória por 4×2 sobre o Jequié. O Barcelona-BA, por outro lado, tem um setor defensivo vulnerável, com média superior a 1 gol sofrido por jogo. A expectativa é de um jogo com chances para ambos os lados, especialmente se os visitantes se abrirem em busca do resultado.

A cotação para Mais de 2.5 gols está na casa dos 2.05, sendo uma aposta com bom potencial de retorno.

Palpite 3: ASA vence sem sofrer gols

Considerando a baixa eficiência ofensiva do Barcelona-BA (apenas 3 gols marcados em cinco partidas da Série D), esse mercado também pode ser explorado. A defesa do ASA, liderada por boas atuações coletivas, sofreu apenas 3 gols no campeonato até agora.

Momento das Equipes

ASA

5 jogos na Série D: 4 vitórias e 1 empate

Invicto na competição

10 gols marcados e apenas 3 sofridos

Destaques: Keliton da Conceição (1 gol) e Luiz Severo Júnior (1 assistência)

Últimos resultados: 0x0 contra o Lagarto 2×1 sobre o Sergipe 1×0 contra o Penedense



Barcelona-BA

5 jogos: 0 vitórias, 4 empates e 1 derrota

3 gols marcados e 6 sofridos

Ataque ineficaz e defesa vulnerável

Últimos resultados: 0x0 com o Jequié 0x3 contra o União Carmolandense 1×1 com o Juazeirense



Onde Assistir ASA x Barcelona-BA

A partida poderá ser acompanhada ao vivo por streaming, com cobertura de lances em tempo real em plataformas como APWin, que traz também estatísticas completas, odds atualizadas e comparações entre as equipes.

Conclusão: Com base em todos os dados disponíveis, o ASA deve confirmar o favoritismo e garantir mais três pontos diante do Barcelona-BA. A equipe alagoana vive um ótimo momento e joga diante de sua torcida, o que aumenta ainda mais sua vantagem neste confronto.

