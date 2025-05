Programa ‘Você Prefeito’ elege 256 conselheiros regionais para o biênio 2025/2027

23/05/2025 |

16:00 |

47

A Secretaria Executiva da Participação Popular de João Pessoa (SEPP) concluiu o processo de eleição dos novos conselheiros regionais do Programa ‘Você Prefeito’. Foram eleitos 256 conselheiros, que atuarão nas suas respectivas regiões durante o biênio 2025/2027.

As votações ocorreram em todas as 14 Regiões da Participação Popular, garantindo a eleição em todos os bairros e comunidades da Capital paraibana. Mais de 3.600 pessoas participaram do processo, elegendo os conselheiros de suas respectivas regiões.

O secretário executivo da Participação Popular, Thiago Diniz, destacou a relevância do processo. “A população saiu de suas casas para votar. Essa é a democracia participativa pura e legítima. É o fortalecimento do nosso jeito de governar e planejar a cidade.”

Com mandato de dois anos, a função do conselheiro regional é voluntária, não há qualquer tipo de remuneração. Os conselheiros eleitos terão a responsabilidade de representar suas comunidades, apresentar demandas prioritárias de cada bairro e manter a população informada sobre os mecanismos de participação popular na gestão dos recursos públicos.

“A avaliação que nós fazemos é muito positiva. Agradeço a todos que participaram e em especial a nossa equipe que se dedicou para fazer com que o processo fosse sucedido com a parceria do Orçamento Democrático Estadual”, informou Thiago Diniz.