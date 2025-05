Amazonas x Operário; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Por MRNews



A partida entre Amazonas x Operário é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (25) às 18h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Amazonas mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO Furacão

Notícias do Cuiabá

Amazonas x Operário Ferroviário enfrenta Amazonas FC pela 9ª rodada da Série B com foco na vitória

Neste domingo, 25 de maio de 2025, o Operário Ferroviário encara o Amazonas FC em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida será realizada no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), com início marcado para as 18h30, horário de Brasília. Após a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, o Fantasma busca reencontrar o caminho das vitórias para seguir firme na luta pelo acesso à Série A do futebol brasileiro.

Novorizontino x Paysandu; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Remo x Volta Redonda; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Histórico recente das equipes e situação na tabela

O Amazonas FC chega à partida vindo de um empate fora de casa contra o Volta Redonda, em um jogo disputado e que terminou 1 a 1. No entanto, o time amazonense enfrenta dificuldades na competição, ocupando a lanterna da Série B com apenas quatro pontos conquistados e nenhuma vitória até o momento. A equipe também optou por mudar o local da partida para o Estádio Carlos Zamith, que será o palco do duelo contra o Fantasma.

Já o Operário Ferroviário, depois de um empate dramático em 1 a 1 contra o Vasco pela Copa do Brasil, foi eliminado nas penalidades máximas por 7 a 6. Apesar do revés, o time de Ponta Grossa quer usar a derrota como motivação para voltar a vencer na Série B. Com 13 pontos conquistados, o Fantasma mira um triunfo que o coloque temporariamente no G4, alcançando 16 pontos.

Treinador destaca foco no adversário e recuperação

O técnico do Operário, Bruno Pivetti, comentou sobre a importância do jogo diante do Amazonas FC: “Agora é procurar se recuperar da melhor maneira, já temos uma viagem para Manaus na madrugada, e depois fazer um grande jogo contra o Amazonas FC para mantermos nossa sequência de vitórias na Série B, sempre respeitando o adversário.” O treinador ressalta a necessidade de concentração e respeito para garantir os três pontos fora de casa.

Reforço para a temporada: Thiaguinho é a nova contratação do Fantasma

Na sexta-feira (23), o Operário anunciou a contratação definitiva do volante Thiaguinho, que estava no Vitória. O jogador chega para reforçar o meio-campo do Fantasma até dezembro de 2026, aumentando as opções do treinador para o restante da temporada. Thiaguinho deve estar à disposição para a partida contra o Amazonas FC, trazendo experiência e competitividade ao setor.

Avaí x Chapecoense; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Athletico-PR x Athletic; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Ingressos e transmissão ao vivo

Os torcedores que desejam acompanhar o jogo ao vivo em Manaus podem adquirir ingressos pelo site Ache Tickets. Os valores para a arquibancada Leste e visitante são R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Já na arquibancada Oeste, os preços são R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Os portões do Estádio Carlos Zamith abrirão às 15h30, oferecendo aos fãs a oportunidade de apoiar o Fantasma na busca pela vitória.

Para quem não puder comparecer, a transmissão ao vivo do duelo será feita pelos canais ESPN e Disney+ Premium, garantindo que os torcedores de Ponta Grossa e de todo o Brasil acompanhem cada lance.

Arbitragem definida pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) designou a equipe de arbitragem para a partida, com Márcio dos Santos Oliveira (AL) como árbitro principal, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL). O VAR ficará sob responsabilidade de Douglas Schwengber da Silva (RS). A supervisão será feita por Rodolpho Bowens.

Esse jogo representa uma grande oportunidade para o Operário Ferroviário se aproximar do grupo de acesso e continuar a sua trajetória de recuperação na Série B, mostrando que apesar da eliminação na Copa do Brasil, o foco permanece na busca pelo acesso para a elite do futebol nacional.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.