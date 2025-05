Em visita ao Porto de Imbituba, governador inaugura centro tecnológico de gerenciamento e anuncia investimentos

Foto: Eduardo Valente /GOVSC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, liderou neste sábado, 24, uma série de atos e anúncios de melhorias e obras para a cidade e para o Porto de Imbituba, dando continuidade à agenda oficial da comitiva estadual pelo Sul catarinense. O ato contou com a presença do diretor-presidente do Porto de Imbituba, Christiano Lopes, do secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, do prefeito de Imbituba, Michell Nunes, além de outras autoridades municipais e estaduais.

Durante a visita, o governador Jorginho Mello destacou a relevância do porto para o crescimento da região. “O Porto de Imbituba é um orgulho para Santa Catarina. Estamos acompanhando de perto as obras e as ações que vão aumentar a competitividade, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa região. O Governo do Estado é parceiro de todas iniciativas que tragam progresso”, afirmou o governador.

O governador inaugurou o novo Data Center do porto. A estrutura conta com os melhores e mais modernos equipamentos que hoje existem no mercado. O Data Center processa e armazenam todas as informações do ecossistema portuário. Também houve a assinatura do regulamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) dos colaboradores da SCPAR Porto de Imbituba.

Além disso, foi realizada uma vistoria nas obras de derrocagem no Berço 1 e da segunda fase de ampliação do Berços 2 e 3. Serão realizadas melhorias no acesso viário, incluindo a instalação de lombadas eletrônicas nos acessos ao porto, a pavimentação com concreto rígido na Avenida Manoel Florentino Machado (via de acesso ao porto), além da implantação de sistema de drenagem no trevo da Rua Duque de Caxias. Os investimentos na infraestrutura somam R$ 14 milhões.

Ainda foi assinada a ordem de serviço para a construção da sede própria da Polícia Militar, além da formalização de novas parcerias voltadas à valorização da cultura, do esporte e do comércio da região.

“O Porto de Imbituba vive um novo momento, com investimentos estruturantes que melhoram a logística, aumentam a capacidade operacional e aproximam ainda mais o porto da comunidade e do desenvolvimento regional. As obras vistoriadas e os projetos anunciados hoje reforçam o compromisso do Estado com a modernização da infraestrutura portuária e com a valorização de um dos principais ativos logísticos de Santa Catarina”, afirmou o secretário Beto Martins.

Ainda foi apresentado o investimento que a administração do porto fará em eventos culturais, esportivos e de incentivo ao desenvolvimento econômico da cidade. São eles: o Circuito Imbitubense de Surf, a campanha Imbituba Premiada e o IMBCOMEX – evento de Comércio Exterior do Sul de Santa Catarina.

“Imbituba vive um novo ciclo de desenvolvimento, e a presença do Governo do Estado aqui reforça essa transformação. Os investimentos no Porto e nas obras de infraestrutura são fundamentais para gerar empregos, valorizar a cidade e melhorar a vida da nossa população. Gostaria de agradecer ao nosso governador pelos recursos liberados com o Santa Catarina Levada a Sério”, destacou o prefeito.

Durante a passagem, o governador e demais autoridades acompanharam de perto a infraestrutura portuária e observaram as operações em andamento no cais. O diretor-presidente da SCPAR Porto de Imbituba, Christiano Lopes, reforçou o compromisso com a eficiência, a inovação e a integração com a comunidade: “Estamos construindo um porto cada vez mais moderno, sustentável e conectado com a cidade. A visita do governador e sua equipe mostra que estamos alinhados com os objetivos do Estado e da população. Essa presença institucional fortalece ainda mais nossos projetos estratégicos”, destacou Lopes.