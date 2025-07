Inscrições prorrogadas para a 3ª Copa Alberto Simões de MTB

Nei José Sant’Anna





A 3ª edição da Copa Parque Alberto Simões de Mountain Bike, marcada para os dias 26 e 27 de julho, em São José dos Campos, teve suas inscrições prorrogadas até domingo (6), permitindo que os mais atletas garantam a participação em um dos principais eventos da modalidade na região.

Realizada no tradicional circuito de Cross Country Olímpico (XCO) do Parque Alberto Simões, uma competição é organizada pelo Instituto Athlon de Desenvolvimento Esportivo, com apoio da Prefeitura de São José dos Campos e chancela da Federação Paulista de Ciclismo (FPC).

O evento é aberto a ciclistas brasileiros e estrangeiros, filiados ou não, com categorias que contemplam desde atletas iniciantes até veteranos, incluindo disputas específicas para bicicletas elétricas (E-Bikes). As inscrições são feitas exclusivamente online, neste link , com taxa simbólica de R$ 9,90, que cobre custos operacionais e seguro atleta. Todos os inscritos recebem kit completo com chip, numeral, placa de guia e camiseta oficial.

Com extensão de 4,88 km por volta, o circuito é reconhecido por seu alto nível técnico, exigindo dos competidores habilidades como resistência, controle e estratégia. A programação inclui treinos livres no sábado (26) e eventos oficiais no domingo (27), com largadas a partir das 9h, divididos por baterias. Os cinco primeiros apresentados de cada categoria oferecem troféus personalizados.

Categorias

Masculino

Elite Open (19 anos ou mais)

Júnior (17-18 anos)

Juvenil Open (16 anos ou menos)

Mestre A (30-39 anos)

Mestre B (40-49 anos)

Mestre C (50-59 anos)

Mestre D (60 anos ou mais)

E-Bike (categoria livre)

Feminino

Elite Open (17 anos ou mais)

Juvenil Open (16 anos ou menos)

Master Open (35 anos ou mais)

E-Bike (categoria livre)



