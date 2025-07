SONORA – Complexo Madre Teresa é totalmente inaugurado e consolida Hospital Marieta Konder de Itajaí como o maior de SC

O Governo de Santa Catarina realizou nesta quarta-feira, 2, a entrega completa do Complexo Madre Teresa, anexo ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

Foram finalizados os cinco andares restantes, que abrigam a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN), Centro Obstétrico, Alojamento Conjunto e setores de Internação Geral.

Com isso, a instituição passa a ser a maior estrutura pública de saúde de SC com 590 leitos ativos. O investimento total do Estado ultrapassou R$ 134,6 milhões.

O governador Jorginho Mello fala da importância da unidade para o atendimento de pacientes de diversos municípios da região:

SONORA

As obras do Complexo tiveram início em julho de 2012, movidas pelo sonho de ampliar a capacidade de atendimento da instituição.

Em 2023, as inaugurações foram intensificadas, com a ativação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), do Ambulatório de Especialidades, 20 leitos de UTI Adulto, Ala de Internação com 41 leitos e o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI).

Ano passado, foram abertos o Serviço de Urgência e Emergência, o Centro Cirúrgico, o Centro de Material e Esterilização (CME), além de uma Unidade de Internação com 36 leitos.

Agora em plena operação, os 590 leitos ativos reforçam o hospital como referência na região da Foz do Rio Itajaí, com 93% dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade se destaca pela atuação em sistema porta aberta e pelo atendimento em alta complexidade, com foco em oncologia, cardiologia, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, gestação de alto risco, além da realização de transplantes de córnea e rim.