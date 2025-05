Avaí x Chapecoense; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Avaí x Chapecoense é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (24) às 18h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Avaí mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Avaí x Chapecoense: onde assistir, horário, escalações e palpites do clássico catarinense pela Série B 2025

Neste sábado, 24 de maio, às 18h30 (horário de Brasília), o Estádio da Ressacada, em Florianópolis, será palco de um dos confrontos mais aguardados da nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro: o clássico catarinense entre Avaí e Chapecoense. A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Disney+.

As duas equipes chegam para o confronto empatadas com 13 pontos na tabela, mas vivem momentos distintos na competição. O Avaí, que começou bem e chegou a liderar a Série B, atravessa uma fase instável e não vence há três jogos. Já a Chapecoense, sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, embala uma sequência de três partidas de invencibilidade, incluindo a vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá na rodada anterior.

Retrospecto recente favorece a Chape

Nos últimos cinco clássicos entre os dois times, o Avaí não conseguiu vencer a Chapecoense. Desde janeiro de 2024, foram quatro empates e uma vitória da equipe de Chapecó, o que demonstra o equilíbrio do duelo, mas também evidencia a leve vantagem do Verdão do Oeste.

Prováveis escalações de Avaí x Chapecoense

O técnico Jair Ventura tem dificuldades para montar o Avaí devido a desfalques importantes. Sem os laterais-esquerdos Mário Sérgio e Quaresma, ambos lesionados, o treinador pode improvisar o lateral-direito Raylan ou até mesmo o meia Andrey na posição.

A provável escalação do Avaí é:

Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Raylan (Andrey); Zé Ricardo, João Vitor, JP e Marquinhos Gabriel; Hygor e Cléber.

Já a Chapecoense pode repetir o time da vitória contra o Cuiabá. A única dúvida está na zaga: Bruno Leonardo sentiu uma fisgada na coxa e, caso não tenha condições de jogo, será substituído por Eduardo Doma.

A provável escalação da Chapecoense é:

Léo Vieira; Bruno Leonardo (Eduardo Doma), Victor Caetano e João Paulo; Maílton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Getúlio.

Arbitragem da partida

O árbitro principal será Raphael Claus (SP), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP). O VAR ficará sob responsabilidade de Marcio Henrique de Gois (SP).

Palpites para Avaí x Chapecoense

Os especialistas divergem em seus prognósticos, refletindo o equilíbrio do confronto:

André Donke : Avaí 2 x 2 Chapecoense

: Avaí 2 x 2 Chapecoense Paulo Cobos : Avaí 1 x 2 Chapecoense

: Avaí 1 x 2 Chapecoense Rafael Marques: Avaí 0 x 0 Chapecoense

Com campanha idêntica até aqui, Avaí e Chapecoense prometem um jogo disputado, onde a necessidade de afirmação pode ser o combustível para um espetáculo competitivo.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.