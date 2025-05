Posted on

O Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária mineira deve alcançar R$ 167,5 bilhões em 2025, com crescimento de 13,6% em relação ao ano anterior. A projeção de crescimento do VBP estadual, calculada com os dados de janeiro, é maior do que a prevista no país, que deve ter acréscimo de 11% e chegar a R$ […]