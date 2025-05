Athletico-PR x Athletic; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Por MRNews



A partida entre Athletico-PR x Athletic é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (24) às 16 hs (horário de Brasília).

Athletico-PR x Athletic: Onde assistir, horário, escalações e palpites para o duelo da Série B (24/05/2025)

Neste sábado, dia 24 de maio de 2025, Athletico-PR e Athletic se enfrentam em confronto válido pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, e contará com transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium.

O duelo marca a possível estreia do técnico Odair Hellmann no comando do Furacão, que chega pressionado pelos maus resultados. O Athletico-PR ocupa apenas a 13ª colocação, com 10 pontos conquistados em oito jogos. Já o Athletic, com desempenho ainda mais preocupante, é o 15º colocado, com seis pontos e seis derrotas na competição.

Onde assistir Athletico-PR x Athletic ao vivo?

O confronto será exibido exclusivamente no Disney+ Premium, com cobertura a partir das 16h deste sábado. Para assistir, é necessário ser assinante da plataforma.

Palpites e prognóstico para Athletico-PR x Athletic

A expectativa é de vitória dos mandantes, que contam com um elenco mais qualificado e jogam diante de sua torcida. No entanto, a instabilidade do Furacão e as mudanças recentes na comissão técnica trazem dúvidas.

Palpites ESPN:

André Donke: Athletico-PR 1 x 0 Athletic

Paulo Cobos: Athletico-PR 4 x 1 Athletic

Rafael Marques: Athletico-PR 1 x 0 Athletic

Prováveis escalações

Athletico-PR – Técnico: Odair Hellmann

Com desfalques importantes por lesão, o time deve ir a campo com:

Mycael; Kauã Moraes, Habraão, Léo e Esquivel; Felipinho, João Cruz (Zapelli) e Giuliano; Isaac, Luiz Fernando e Renan Peixoto.

Athletic-MG – Técnico: Roger Machado

Sem Edson e Wesley Gasolina, o provável time titular é:

Jefferson Luis; Douglas Pelé, Sidimar, Gabriel Ferreira e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Amorim e Matheus Guilherme; Max, Neto Costa e Ezequiel.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

e VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

Considerações finais

O confronto entre Athletico-PR x Athletic promete ser decisivo para ambas as equipes, que buscam recuperação no campeonato. A estreia de Odair Hellmann no comando do Furacão pode trazer novo ânimo ao time, que precisa voltar a vencer diante de um adversário instável fora de casa.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.