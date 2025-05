Equipes do “HumanizAção” acolhem 20 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (23) – Agência de Notícias

Posted on

Relacionadas A cafeicultora Altilina Lacerda e a família estão à frente do Sítio Forquilha do Rio, em Espera Feliz, na Zona da Mata de Minas Gerais. Aos 46 anos de idade, ela lembra que sempre esteve imersa no mundo do café e que, em 2009, a vida deu um salto com a produção de cafés […]