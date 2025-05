Com apoio do Governo de MS, Ponta Porã avança em infraestrutura, saúde, educação, sustentabilidade e inclusão

Com foco no desenvolvimento regional e na melhoria da qualidade de vida da população fronteiriça, foi lançado na noite de sexta-feira (23) o programa ‘Ponta Porã Avança!’. O evento marca um novo ciclo de entregas e investimentos do Estado, que somam R$ 167,8 milhões, além de recursos oriundos do município, do Governo Federal e de emendas parlamentares das bancadas estadual e do Congresso Nacional.

O governador Eduardo Riedel, presente no evento, destacou o esforço conjunto entre os poderes Executivo e Legislativo.

“As emendas federais, sejam coletivas, sejam individuais, têm uma responsabilidade de aplicação por parte da nossa bancada, que é referência no Brasil. E dou dois exemplos. No Brasil, o maior percentual direcionado para projetos estruturantes é de Mato Grosso do Sul. O segundo dado importante tem relação com as emendas Pix. O Estado fez o levantamento desde 2020 e não tivemos um problema sequer com às emendas Pix. Todas rastreadas e entregue no destino. Isso é sinal de responsabilidade da nossa bancada”, lembrou.

Riedel também anunciou a implantação da MS-380, no trecho que liga o entroncamento da MS-164 (em Ponta Porã) até a BR-463. A obra, atualmente em fase de licitação, prevê 36,4 km de pavimentação asfáltica, com investimento total de R$ 141 milhões.

O trecho é considerado uma rota estratégica que conecta importantes regiões de produção agropecuária a um dos principais corredores logísticos da região. A obra será fundamental para melhorar a infraestrutura logística e a integração regional.

O governador ainda destacou o montante destinado à educação. O Governo do Estado entregará importantes obras para o município como a construção da nova escola estadual no bairro Kamel Saad, com entrega prevista para julho de 2025, e a ampliação da Escola Estadual Prof. José Edson Domingos dos Santos, no assentamento Itamarati, com conclusão para agosto deste ano,.

Outras obras estruturantes da educação lembradas foram a reforma da Escola Estadual Dep. Fernando Cláudio Capiberibe Saldanha, com entrega prevista para o próximo mês de julho, e a entrega do novo bloco da UEMS, dentro da Escola Estadual João Brembatti Calvoso.

O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, agradeceu o esforço do Governo de Mato Grosso do Sul, das bancadas estadual e federal e dos vereadores da Câmara Municipal.

“A gente hoje entrega para a população de Ponta Porã muito trabalho junto com parceiros de primeira hora: Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, a nossa bancada federal, a UFMS, a UEMS, Fundect. Todo seu trabalho, todo seu emprego, toda força, aquilo que permite com que a gente possa chegar numa noite como essa e apresentar esse volume expressivo de obras e serviços que a nossa cidade vem recebendo”, disse o prefeito.

O programa e os convênios firmados hoje estão divididos em eixos temáticos: Inovação, Formação e Desenvolvimento Econômico; Sustentabilidade, Saneamento e Serviços Públicos; Saúde, Cidadania e Inclusão Social; Infraestrutura, Habitação e Mobilidade Urbana. Juntos e com a participação de todos os parceiros os recursos ultrapassam R$ 300 milhões.

No eixo “Inovação, Formação e Desenvolvimento Econômico” foram assinadas ordens de serviço para a construção de escola de tempo integral, a implantação do sistema educação 4.0 nas instituições da rede de ensino municipal, a parceria entre a prefeitura de Ponta Porã e UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), que dá continuidade do projeto do Centro de Desenvolvimento Rural do Itamarati – Rede de Soluções Sustentáveis, a Carta de Intenção com UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) para a criação de comissão para Pós-Graduação em Turismo e Logística e cursos tecnológicos em Gastronomia e Mídias Sociais, a reforma e ampliação de prédio público para sede do Centro de Cultura de

Empreendedorismo, Inovação e Memória do Tereré, e o lançamento dos programas do Ceimpp: InovaFronteira, Jovem Pro+, ComuniLab,

Oficina de Ideias, Acolhe Bem Restaurante Social e ProEduca.

No eixo “Sustentabilidade, Saneamento e Serviços Públicos” foram pactuados a revitalização da iluminação pública no município e a implantação da Central de Tratamento de Resíduos.

Já no eixo “Saúde, Cidadania e Inclusão Social” foram assinados convênios, que também cotam com recursos de emendas parlamentares, para a construção da Unidade Básica de Saúde – Jardim das Rosas, a ampliação do CRAS Salgado Filho, a construção da Oficina Ortopédica, na rua Guia Lopes, e a aquisição de equipamentos para a Oficina Ortopédica do CER.

Por último, no eixo “Infraestrutura e Mobilidade Urbana” foram pactuados a restauração funcional de pavimento em diversas ruas e bairros, a pavimentação de estradas vicinais no Distrito Itamarati e na via Dorcelina Folador, a construção de 200 unidades habitacionais para servidores públicos, além da pavimentação e drenagem nos Bairro Júlia Cardinal, Jardim Planalto e termos de compromisso para para pavimentação no bairro Jardim Independência e na rua General Osório, a requalificação urbana do Trevo da Cuia e acesso ao Marambaia, a urbanização do fundo de vale do córrego Ponta Porã.

A agenda, no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomes, contou ainda com a presença do secretário Eduardo Rocha (Casa Civil), do senador Nelson Trad Filho, dos deputados federais Dagoberto Nogueira, Beto Pereira e Gerado Resende, do presidente da Alems, Gerson Claro, dos deputados Mara Caseiro e Jamilson Name, e vereadores de Ponta Porã, e demais autoridades civis e militares.

Também durante a solenidade foi realizado o lançamento da campanha municipal do Agasalho 2025, que contou com a presença da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel.

“Quando a gente estende a mão, quando observamos ao nosso redor e fazemos mais pelas pessoas mais necessitadas, fazemos bem pra eles e pra nós. Acabamos de encerrar a campanha do Estado ‘Seu Abraço Aquece’ em Campo Grande. Ela foi um sucesso, conseguimos arrecadar as doações e vamos atender 333 instituições inscritas e conseguimos ampliar para 32 municípios”.

Atração de novos negócios e empreendimentos

Antes da solenidade, o governador Riedel participou de uma reunião no paço municipal de Ponta Porã, onde foram apresentaados projetos estratégicos, principalmente, na área de inovação e tecnologia.

De acordo com a primeira-dama e secretária municipal de Governo e Comunicação, Paula Consalter Campos, que fez a apresentação dos projetos, a iniciativa traz soluções criativas e integradas para problemas urbanos e uma política municipal de inovação, por meio do Ceimpp (Centro Cultural de Empreendedorismo, Inovação) e do Parque Tecnológico Internacional

entre outras iniciativas.

Ela destacou que os projetos também visam atrair novos negócios e grandes empreendimentos, entre eles, o aeroporto binacional, economia criativa, agricultura familiar no Distrito de Itamarati. “Tudo o que a gente apresentou aqui está muito alinhado com o planejamento estratégico do Estado”, salientou a secretária.

Riedel elogiou os projetos, embasados em governança. “É muito bom ter esse tipo de governança presente no município, muito consistente. Fico muito feliz de vir aqui e receber esta aula de estruturação, com uma cultura dentro da administração que faz muita diferença, uma virada de chave”, concluiu.

