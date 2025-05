A Operação Cata-Bagulho atenderá os seguinte bairro neste sábado, 24:

Posted on

Foto: Helena Marquardt/ SAS Nesta segunda-feira, dia 24, idosos que vivem na Orionópolis Catarinense, em São José, foram beneficiados com a entrega de aparelhos auditivos com recursos do Fundo Estadual do Idoso (FEI), gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família e pelo Conselho Estadual do Idoso. A entrega contou com a […]