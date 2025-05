Dupla é presa por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Caranã

Foto: Divulgação PCRR



Uma dupla de dois homens, foi preso pela Polícia Civil de Roraima (PCRR) no bairro Caranã, zona Oeste de Boa Vista.

De acordo com a Polícia, as diligências tiveram início em abril, após a equipe receber informações sobre a atuação de um jovem de 26 anos no envolvimento com o tráfico de drogas.

Assim, a denúncia apontou que ele estaria utilizando um imóvel nas proximidades de sua residência para armazenar e distribuir substâncias ilícitas. A ação teve como alvo uma residência que era ponto estratégico para armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Além, disso, a equipe explicou que o o local utilizado como depósito de drogas era de responsabilidade do outro suspeito, de 24 anos. Como resultado, a dupla operava em esquema conhecido como “disk entrega”. Eles usavam um Toyota Corolla.

Conforme a Civil, os policiais flagraram o momento em que um dos suspeitos chegou ao imóvel conduzindo o carro. O suspeito ainda tentou fugir, mas os agentes o capturaram. Já no interrogatório, ele confessou o crime e revelou que a droga estava escondida na residência.

Ainda de acordo com a Polícia, os agentes localizaram, nos fundos do quintal da casa, pacotes contendo skunk, uma balança de precisão e dinheiro.

Por fim, a Civil conduziu a dupla até a sede da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e vão responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Fonte: Da Redação