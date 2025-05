IFSP realiza segunda audiência de implantação do Campus Franco da Rocha – IFSP

Evento está marcado para o dia 12 de junho, às 19h, com transmissão ao vivo

O IFSP realizará a segunda Audiência Pública destinada à definição do eixo tecnológico a ser implementado no campus no município de Franco da Rocha. O evento acontece no próximo dia 12 de junho de 2025, das 19h às 21h, na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, localizada no Complexo Hospitalar do Juquery, Avenida dos Coqueiros, 400, Vila Artur Sestini — Franco da Rocha.

Nessa audiência, o principal objetivo é apresentar o IFSP e os estudos realizados para a definição do eixo tecnológico no município. Será uma oportunidade para que a comunidade conheça mais sobre o projeto e contribua com suas opiniões e sugestões. A participação é aberta a toda a população.

A audiência será composta por uma mesa de representantes do IFSP, do poder público e de demais convidados. A condução dos trabalhos será transmitida ao vivo.

De acordo com a diretora-geral do Campus, Cláudia Roses, a audiência é uma oportunidade para a comunidade de Franco da Rocha se envolver ativamente na elaboração de um projeto que pode ter um impacto significativo no progresso educacional e tecnológico da região. “As contribuições da população são essenciais para garantir que o eixo tecnológico a ser implementado atenda às necessidades e expectativas locais”, salienta.