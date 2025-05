Remo x Volta Redonda; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Remo x Volta Redonda é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (24) às 20h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Remo mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Remo x Volta Redonda: onde assistir, horário, escalações e palpites para a Série B neste sábado (24/05)

Neste sábado, 24 de maio de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), o Remo recebe o Volta Redonda no Estádio do Mangueirão, em Belém (PA), em partida válida pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo Disney+ Premium, reunindo as emoções de dois times que vivem momentos completamente distintos na competição.

O Leão Azul chega invicto até aqui e ocupa a 3ª colocação, com 16 pontos, sendo um dos favoritos ao acesso à elite do futebol brasileiro. A equipe comandada por Gerson Gusmão vem de empate fora de casa contra o Atlético-GO, por 1 a 1, e busca retomar o caminho das vitórias para se manter firme no G-4.

Já o Voltaço luta na parte de baixo da tabela. O time carioca aparece na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 6 pontos conquistados. Após dois empates consecutivos, contra Criciúma e Amazonas, o Volta Redonda precisa pontuar para tentar sair do Z-4 e respirar na Série B.

Onde assistir Remo x Volta Redonda ao vivo?

O confronto será transmitido ao vivo e com exclusividade no Disney+ Premium.

Prováveis escalações de Remo x Volta Redonda

Remo:

Goleiro : Marcelo Rangel

: Marcelo Rangel Defesa : Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Sávio

: Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Sávio Meio-campo : Castro, Pavani, Caio e Alvariño

: Castro, Pavani, Caio e Alvariño Ataque: Adailton e Pedro Rocha

Desfalques: Jaderson (concussão cerebral), Janderson (problema na coxa) e Régis (suspenso).

Volta Redonda:

Goleiro : Jean Drosny

: Jean Drosny Defesa : Wellington Silva, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia e Lucas Adell

: Wellington Silva, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia e Lucas Adell Meio-campo : Pierre, Robinho e Raí

: Pierre, Robinho e Raí Ataque: Mirandinha, Vitinho e Bruno Santos

O técnico deve manter a base da equipe que empatou com o Amazonas, com destaque para Gabriel Bahia na zaga.

Arbitragem de Remo x Volta Redonda

Árbitro principal : Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

: Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Assistentes : Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Palpites dos especialistas da ESPN:

André Donke : Remo 2 x 0 Volta Redonda

: Remo 2 x 0 Volta Redonda Paulo Cobos : Remo 3 x 1 Volta Redonda

: Remo 3 x 1 Volta Redonda Rafael Marques: Remo 3 x 0 Volta Redonda

Análise e cenário do jogo

A expectativa é de um Mangueirão lotado empurrando o Remo rumo a mais uma vitória na Série B. A consistência defensiva e o apoio da torcida são trunfos importantes para a equipe paraense. Já o Volta Redonda precisa se reinventar e corrigir erros defensivos se quiser surpreender fora de casa.

Tags: Remo x Volta Redonda, Série B 2025, onde assistir Remo ao vivo, Disney+ futebol, palpites Série B, escalações Série B, Remo hoje, Volta Redonda hoje, horário do jogo Remo x Voltaço, Mangueirão.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.