Corujão exibe Hoje, Sexta (23/05) na Globo, Noites De Alface; QUE HORAS COMEÇA, sinopse

COnfira a programação da Globo hoje, 23/05/2025 e que horas começam os filmes de hoje.

Sam é a segunda na sucessão do trono de Ilíria. Desinteressada pela realeza, ela descobre que tem superpoderes e pertence a uma antiga sociedade secreta.

seu remédio natural: um chá de alface que a ela preparava todas as noites.

Filmes da Globo na sexta-feira, 23/05/2025: Sessão da Tarde traz ação e fantasia, enquanto o Corujão aposta no drama nacional

A sexta-feira, 23 de maio de 2025, promete entreter o público com dois filmes marcantes na programação da TV Globo. Durante a tarde, o canal exibe a aventura juvenil Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais, que mistura fantasia, ação e comédia. Já na madrugada, o Corujão I apresenta o tocante drama brasileiro Noites de Alface, com a renomada atriz Marieta Severo no elenco.

Se você está em busca de diversão para a tarde ou de uma história profunda e introspectiva para o fim da noite, vale a pena conferir as produções que a Globo preparou para essa data.

Sessão da Tarde – Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais (Secret Society Of Second-Born Royals)

Horário : após Mulheres de Areia

: após Mulheres de Areia Gênero : Fantasia / Ação / Comédia

: Fantasia / Ação / Comédia País de origem : Estados Unidos

: Estados Unidos Ano : 2025

: 2025 Direção : Anna Mastro

: Anna Mastro Elenco: Peyton Elizabeth Lee, Noah Lomax, Niles Fitch, Isabella Blake-Thomas

A aventura juvenil Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais é perfeita para quem gosta de filmes com ação leve, pitadas de humor e elementos sobrenaturais. A trama gira em torno da jovem Sam, uma adolescente rebelde que não se encaixa nos padrões da realeza do fictício reino de Ilíria. Como segunda na linha de sucessão ao trono, ela vive à sombra da irmã mais velha, sem perspectivas de um papel importante.

Tudo muda quando Sam descobre que, como outros segundos filhos da realeza, possui superpoderes e é recrutada por uma sociedade secreta que protege o reino contra ameaças invisíveis. Com treinamento intensivo, amizades improváveis e desafios eletrizantes, Sam passa a entender seu verdadeiro papel no mundo e a importância da coragem e da cooperação.

Com direção de Anna Mastro e um elenco jovem e carismático, o filme entrega uma narrativa moderna e empoderadora, especialmente voltada ao público teen e familiar. A produção oferece ótimos efeitos especiais e um roteiro ágil, ideal para animar a tarde de sexta.

Corujão I – Noites de Alface

Horário : madrugada de sexta para sábado

: madrugada de sexta para sábado Gênero : Drama / Nacional

: Drama / Nacional País de origem : Brasil

: Brasil Ano : 2019

: 2019 Direção : Zeca Ferreira e José Buarque Ferreira

: Zeca Ferreira e José Buarque Ferreira Elenco: Marieta Severo, Everaldo Pontes, João Pedro Zappa, Teuda Bara, Romeu Evaristo, Inês Peixoto

Noites de Alface é um drama sensível e contemplativo, inspirado no livro homônimo de Vanessa Barbara. O filme retrata a vida de Otto, um homem que sofre de insônia após a morte de sua esposa Ada, que sempre lhe preparava chá de alface para ajudá-lo a dormir.

Sem o remédio natural e abalado emocionalmente, Otto mergulha em uma rotina solitária, passando a observar obsessivamente os vizinhos e as dinâmicas do pequeno bairro onde vive. Aos poucos, o espectador é levado a descobrir, junto ao protagonista, os segredos, dramas e peculiaridades das vidas ao redor.

A atuação marcante de Marieta Severo como Ada e a direção sensível tornam Noites de Alface uma obra tocante e original, que reflete sobre o luto, a solidão e a subjetividade humana. É um prato cheio para quem aprecia o cinema brasileiro de qualidade e busca um filme mais introspectivo e poético para encerrar o dia.

Conclusão

A Globo entrega na sexta-feira, 23 de maio de 2025, uma programação variada e de qualidade, com opções para diferentes gostos. Durante a tarde, a leveza e aventura de Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais prometem agradar ao público jovem e às famílias. Já Noites de Alface oferece uma experiência mais reflexiva e emocional na madrugada, ideal para os amantes do bom drama nacional.

Seja com fantasia ou com introspecção, a Globo proporciona momentos únicos com suas escolhas de filmes para fechar a semana.

