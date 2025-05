Semob-JP define esquema de trânsito para eventos religiosos e esportivos neste final de semana

Para garantir a segurança viária e a fluidez no trânsito, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu o esquema de trânsito para apoiar os eventos religiosos e esportivos que acontecem neste final de semana.

Neste sábado (24), os agentes de mobilidade estarão trabalhando na procissão da Comunidade Nossa Senhora das Graças, em Mangabeira. Já no domingo (25), as equipes estarão apoiando o Circuito Sesc de Corridas, no Largo de Tambaú e ainda o Passeio Ciclístico da Paróquia Santa Júlia, no bairro da Torre.

O superintendente da Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcilio do HBE, explicou que o apoio nas práticas esportivas e religiosas é um serviço de extrema importância para a segurança dos participantes e para que o evento ocorra sem prejuízo a fluidez do trânsito. “Além de nossas equipes de agentes orientando os condutores nas ruas e realizando bloqueios temporários, também temos o auxílio dos agentes na Central de monitoramento, tornando o serviço mais ágil, garantindo a mobilidade nas vias”, afirmou.

Procissão – Neste sábado (24), às 18h, vai acontecer a procissão do Padroeiro da Comunidade Nossa Senhora das Graças, em Mangabeira, com percurso saindo da Avenida Josefa Taveira, ruas Rui Andrade, José Mendonça, Giovanni Marinho, Comerciante João Venerando, Prof. Francelino de Alencar, Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, Francisco Canindé e chegada na Rua Dep. João Batista da Silva Filho.

No domingo (25), vai acontecer o Circuito Sesc de Corridas, saindo do Largo de Tambaú, às 6h, com percurso de 5 km e 10km. O trajeto inicia no Largo de Tambaú, seguindo toda a extensão da Avenida Almirante de Tamandaré, Avenida João Mauricio, percorrendo a Argemiro de Figueiredo, até o Iate Clube, ponto de retorno voltando pelo mesmo percurso para o ponto de início.

Ainda no domingo, vai ser realizado o Passeio Ciclístico da Paróquia Santa Júlia. A concentração vai ser na Avenida Júlia Freire, às 6h30 com percurso de 6,5 km, a largada será em frente à Paróquia Santa Júlia, seguindo pela Epitácio Pessoa em direção à Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, na Praça Dom Ulrico, seguindo para a Igreja do Carmo, na Praça Dom Adalto, retornando pela Avenida Dom Pedro I, passando pela Praça da Independência, Praça Tiradentes até o ponto de partida na Paróquia Santa Júlia.

“As organizadoras das práticas esportivas serão as responsáveis pelas sinalizações para o isolamento da área necessária no percurso dos eventos”, informou o diretor de operações da Semob-JP, Sanderson Cesário.

Canais de comunicação – Para solicitar apoio operacional da Semob, os interessados devem usar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou o site oficial da superintendência: portal.semobjp.pb.gov.br, abrindo um processo de solicitação e anexando os documentos exigidos. E para urgências de trânsito, é disponibilizado o número de Whatsapp: (83) 9 8760-2134 para mensagens, áudios e vídeos e para informações ligue para (83) 3213 7188.