Interdição de Ruas para a Realização da Banda Mole no Dia 1º de Março – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Foto: Divulgação Com a ampliação da gratuidade do Programa Farmácia Popular, que agora oferece 95% dos medicamentos e insumos para toda a população, o benefício alcançou 2,1 milhões de brasileiros no período de um mês. A medida, anunciada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, no dia 10 de julho, incluiu a disponibilização gratuita de medicamentos para […]