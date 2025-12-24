ENTRETENIMENTO

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2025.

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2025.

Por MRNews

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através do pregoeiro, torna público, a quem possa interessar, a comunicação da suspensão do Pregão Eletrônico n° 14/2025, que tem por objeto a contratação de empresa de tecnologia da informação para fornecimento de licença de direito de uso de software integrado de gestão pública com suporte técnico e manutenção, incluindo a implantação, migração de dados, customização, parametrização e treinamento, visando atender às necessidades de serviços e de modernização da administração pública municipal, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Instituto de Previdência, conforme critérios especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, edital e seus anexos, publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 3980, no dia 01 de dezembro de 2025, página 88, conforme decisão singular interlocutória DSI – G.SP – 266/2025 do TCE-MS.

Bonito/MS, 19 de dezembro de 2025.

José Eduardo Mündel

Pregoeiro

Mais 80 famílias são selecionadas para apartamentos no Nova Bahia – CGNotícias

Biblioteca Isaías Paim renova acervo com 600 novos livros infantis – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Sebrae Promove Oficina para Produtores Rurais em Sento-Sé

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Por Noticias de Sento Sé Sebrae Promove Oficina para Produtores Rurais em Sento-Sé: Circuito Agro 2025 Começa em Picarrão O Sebrae deu início ao Circuito Agro 2025, com a realização de uma oficina voltada para os produtores rurais de Sento-Sé, na Bahia. O evento, que aconteceu no dia 26 de fevereiro, foi realizado […]
ENTRETENIMENTO

OAB-SP critica uso da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de São Paulo, criticou, em nota técnica, nesta terça-feira (5) o uso da Lei Magnitsky, dos Estados Unidos, contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme a entidade, a aplicação da lei “fere o Direito Internacional, na medida em que atenta […]
ENTRETENIMENTO

AVISO DE CONVOCAÇÃO – PREGÃO Nº 25/2025 – APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O MUNICÍPIO DE BONITO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para conhecimento das licitantes e interessados, a continuidade do certame com a convocação da empresa JJ IMPRESSORAS LTDA  para a APRESENTAÇÃO DO SISTEMA como requisito indispensável para a adjudicação e homologação do […]