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SONORA – Governador libera segundo elevado da rodovia Antônio Heil que vai facilitar a ligação com a BR-101 em Itajaí

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O governador Jorginho Mello liberou para o tráfego, neste sábado, 20, o segundo elevado da interseção da rodovia Antônio Heil (SC-486) com a BR-101, em Itajaí.

A obra integra um dos maiores e mais importantes complexos viários em execução em Santa Catarina.

A liberação do novo elevado Leste representa um avanço estratégico na modernização da ligação entre o Vale do Itajaí e o Litoral Norte, beneficiando diretamente municípios como Itajaí, Brusque, Balneário Camboriú e região, além de melhorar o escoamento da produção industrial e agrícola catarinense.

O governador Jorginho Mello fala da importância da obra para a mobilidade da região:

SONORA

Nessa entrega a obra havia alcançado 90% de execução com investimento de R$ 60 milhões do Estado por meio do Programa Estrada Boa.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, fala sobre as melhorias realizadas:

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