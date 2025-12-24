Público lota Casa da Pólvora em evento com Banda Macumbia e DJ Claudinha Summer

O verão começou neste domingo (21) com o calor da DJ Claudinha Summer, que abriu o projeto Circulador Cultural, na Casa da Pólvora, e a Banda Macumbia, que gravou seu novo trabalho, o DVD ‘Macumbia Aun Más Fuerte’, durante o evento. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o Circulador Cultural atraiu centenas de pessoas para o Centro Histórico, se consolidando como uma iniciativa de sucesso no calendário cultural da cidade.

“Muito contente por encerrarmos as atividades da Casa da Pólvora em 2025 com esse show belíssimo da Macumbia e da DJ Claudinha Summer. Nós consolidamos a Casa da Pólvora como um espaço de shows e atividades culturais de perfis mais criativos e experimentais, e o público responde de maneira muito ativa e presente. É uma felicidade para nós”, observou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirmou que o projeto Circulador Cultural é esperado pelas pessoas e lembrou que o público jovem de João Pessoa se acostumou a frequentar a Casa da Pólvora aos domingos, a curtir e celebrar o Circulador Cultural.

“Essa ação faz parte dessa nossa política de cultura de fazer uma inclusão, um abraço e uma acolhida a toda a diversidade de culturas de João Pessoa e da Paraíba como sempre nos orienta e determina o nosso prefeito Cícero Lucena. Estamos muito contentes por esse momento na Casa da Pólvora e em todos os nossos equipamentos culturais”, acrescentou.

A DJ Claudinha Summer destacou que foi maravilhoso ver o público chegando, o evento acontecendo ao pôr do sol, ao som de uma mistura de músicas paraibanas e nacionais. “Estou muito feliz. Sempre quis tocar nesse projeto e hoje realizei um sonho. É muito lindo e eu frequento sempre. Todo mundo gosta demais desse espaço”, comentou.

Paula Sentís, vocalista da banda Macumbia, comemorou a atual fase do grupo. “Este momento é o fechamento de um ciclo bem bom desse ano que a gente leva, apresentando o nosso trabalho por várias cidades e estados. Esta é a conclusão de um ano muito bom, de uma nova fase. Não é à toa que colocamos esse nome ‘Macumbia Aun Más Fuerte’, porque é uma geração nova, deu uma renovada com a entrada de vários membros no grupo. Estamos muito felizes de poder realizar esse evento, com o apoio da Funjope. É um momento bem importante na nossa carreira”, disse.

Público – O projeto Circulador Cultural se tornou tradição na Casa da Pólvora reunindo fãs veteranos e novos admiradores. A fisioterapeuta Fernanda Lucena foi acompanhada pelo marido e o bebê da família: “Esta é a nossa primeira vez na Casa da Pólvora. A gente é do Acre, mas mora aqui há cinco meses. Eu fiquei sabendo do evento pelo Instagram da Funjope. Chegamos há pouco tempo, mas já estamos nos ambientando, conhecendo a programação cultural da cidade, e estamos gostando bastante”, afirmou.

O jornalista Natan Peres, marido de Fernanda, destacou que o Centro Histórico de João Pessoa é o seu lugar preferido. “Eu gosto demais da programação do Centro Histórico. Essa é a que mais a gente gosta. Sempre procuramos o que acontece por aqui. É nossa primeira vez na Casa da Pólvora, mas já estivemos no Hotel Globo, Conventinho. Estamos sempre participando porque, para nós, esta é a parte mais bonita de João Pessoa. A Orla é linda, mas o que ganha a gente é o Centro Histórico”, revelou.

Fúria Negra, backing vocal da cantora Bixarte, também foi conferir o Circulador Cultural neste domingo. “Vim para ver a programação. Está muito boa. A gente precisa disso aqui em João Pessoa, finalzinho de tarde de domingo, começa cedo e acaba cedo porque amanhã todo mundo trabalha. Além de tudo, valoriza o Centro Histórico e traz uma visão maior para cá, sem contar que é gratuito. A gente só chega, curte a vibe, vai embora cedo. É muito bom”, elogiou.

O músico Felipe Augusto Rodrigues mora em João Pessoa, mas confessou que não conhecia o projeto Circulador Cultural. “Já passei no Conventinho e hoje vim conferir aqui. Conheço a Banda Macumbia e gostei demais de ter vindo. Esse projeto Circulador Cultural está dando uma nova cara a essa região, traz uma movimentação cultural legal que a cidade precisa. Espero que continue e cresça cada vez mais”, pontuou.