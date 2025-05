Parceria entre Setrabes e MDS fortalece política de assistência em Roraima

Para fortalecer a política de Assistência Social em Roraima, a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), realizou nesta sexta-feira, 23, em parceria com o FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social) e do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), o Programa de Formação e Apoio Técnico aos Estados e municípios.

O evento reuniu gestores e equipes técnicas municipais para garantir formação, qualificação e assessoramento técnico aos gestores municipais e estaduais. Dentre os temas abordados estão a execução dos recursos federais e prestação de contas, o dia a dia da prática da gestão do fundo da assistência social, emendas fundo a fundo e emendas para contrato de repasses, desvendando e aprimorando conhecimento e divulgação do Selo FNAS.

A secretária do Trabalho e do Bem Estar Social, Tânia Soares, ressaltou que o programa é fundamental para garantir que as políticas públicas cheguem efetivamente a quem mais precisa. “É uma grande oportunidade para trocar experiências e adquirir conhecimentos que poderão ser aplicados nas suas respectivas localidades, contribuindo para um atendimento mais eficaz e humanizado”, finalizou.

O diretor executivo do FNAS, Arimateia Oliveira, disse que o FNAS pelo Brasil é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Assistência Social e do MDS.

“O intuito do FNAS pelo Brasil é fazer assessoramento técnico e uma ação continuada com os nossos gestores municipais da assistência social, técnicos, contadores e o próprio controle social, motivando a melhor execução dos recursos financeiros na perspectiva de qualificar e melhorar o atendimento dos nossos serviços na ponta do Creas, Cras e das Secretarias, além de fazer o acompanhamento desde o processo de execução, prestação de contas e apoio técnico mais particularizado. Então, esse é um movimento nacional. E hoje estamos no estado de Roraima, com a parceria muito importante com o governo do estado promovendo o apoio técnico aos munícipios”, afirmou.