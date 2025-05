Santa Cruz-RN x Treze; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



Santa Cruz-RN x Treze: tudo sobre o duelo deste sábado pela Série D 2025

Neste sábado, dia 24 de maio, às 15h (horário de Brasília), o Estádio Nazarenão, em Goianinha (RN), será palco do duelo entre Santa Cruz-RN e Treze, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2025. A partida marca o terceiro encontro entre os dois clubes na história da competição, com vantagem total para o time paraibano.

Retrospecto e momento das equipes

O Treze Futebol Clube, da cidade de Campina Grande, chega embalado com uma sequência de três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo expressivo sobre o Ferroviário na rodada passada. Com esse desempenho, o Galo ocupa a 3ª colocação do Grupo 3, somando 9 pontos, e mira a liderança do grupo.

Já o Santa Cruz de Natal vive momento oposto. O Tricolor venceu apenas na estreia, diante do Sousa, e desde então acumula tropeços. Atualmente, é o lanterna do Grupo 3, com 4 pontos em cinco jogos, o que aumenta a pressão sobre o elenco e a comissão técnica para buscar um bom resultado diante da torcida.

Águia de Marabá x Trem; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Rio Branco-ES x Nova Iguaçu; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Histórico do confronto

Segundo o portal oGol, Santa Cruz-RN e Treze se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas na Série D de 2024. No primeiro confronto, apesar de sair vencendo por dois gols, o Santa Cruz permitiu a virada e perdeu por 4 a 3. No segundo duelo, o Treze venceu com mais tranquilidade por 2 a 0, com gols de Juninho e Thiaguinho. O histórico reforça a motivação do Galo para manter a invencibilidade contra o rival potiguar.

Expectativas e destaques

O Treze, comandado por Wladimir Araújo, deve poupar o meia Dione, pensando na sequência da competição. Mesmo com possíveis mudanças, a equipe tem mostrado força coletiva e equilíbrio entre defesa e ataque.

O Santa Cruz-RN, por sua vez, aposta no fator casa e na superação para reverter o mau momento. A equipe sabe da importância de somar pontos para evitar um distanciamento ainda maior do G-4 e manter vivo o sonho da classificação.

Onde assistir Santa Cruz-RN x Treze ao vivo

A partida não terá transmissão ao vivo pela TV aberta ou plataformas de streaming confirmadas até o momento. Assim, o torcedor interessado deve acompanhar as atualizações em tempo real por meio dos portais esportivos locais e nas redes sociais oficiais dos clubes.

ASA x Barcelona-BA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Portuguesa x Pouso Alegre; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Para mais conteúdos sobre a Série D do Brasileirão e o futebol nordestino, acompanhe a cobertura completa do Andravirtual nas redes sociais.

Tags: #SerieD2025 #SantaCruzRNxTreze #TrezeFC #FutebolNordestino #BrasileiraoSerieD #Andravirtual #FutebolPotiguar #GaloInvicto #CampeonatoBrasileiro #Grupo3SérieD

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.