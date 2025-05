Agência Minas Gerais | Canastra Eko Resort é lançado em Cássia durante a Semana de Santa Rita

Minas Gerais reafirma sua posição de destaque no turismo nacional com o lançamento oficial do Canastra Eko Resort, ocorrido nesta sexta-feira (23/5), em Cássia, no Sul do estado, durante a Semana de Santa Rita de Cássia — celebração que movimenta o maior santuário do mundo dedicado à santa.

A iniciativa consolida a Serra da Canastra como um dos territórios mais promissores do turismo integrado no país, ampliando as oportunidades para o turismo religioso, ecológico, gastronômico e de eventos. Com mais de 50% das unidades comercializadas no lançamento, o empreendimento nasce como referência em turismo sustentável, termal, religioso e de alto padrão, ocupando mais de 300 mil metros quadrados de área total, dos quais 160 mil metros quadrados serão construídos em uma obra com entrega prevista em quatro anos.

“O Canastra Eko Resort nasce entre as águas, os montes e a fé. Une o espiritual, o ecológico e o econômico com um padrão de excelência. Minas vive um novo tempo no turismo, com investimentos, empregos e autoestima recuperada”, ressalta o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

Às margens do Lago de Peixoto — continuação do Lago de Furnas — o EkoResort integra hotel de luxo, bangalôs, residências exclusivas, sistema de multipropriedade, marina, heliponto, centro de convenções, beach club, acqua park e 1 quilômetro de praia privativa. Além disso, está interligado a uma rede global de mais de 6 mil hotéis parceiros, posicionando Minas Gerais na rota internacional do turismo de experiência.

O anúncio do Canastra Eko Resort integra um momento histórico para o turismo mineiro. Em 2024, o estado ultrapassou a marca de 32 milhões de turistas, com crescimento de 11,8% na atividade turística, mais que o dobro da média nacional, de acordo com dados do IBGE e do Observatório do Turismo de Minas Gerais.

“O Canastra Eko Resort é um marco para o turismo e o desenvolvimento da região. O empreendimento chega para oferecer hospedagem, lazer e moradia de alto padrão em um complexo de 300 mil metros quadrados. Tudo isso com geração de empregos, valorização local e melhorias significativas na infraestrutura de Cássia”, destacou o sócio fundador da Alma Group e idealizador do Canastra Eko Resort, Eduardo Almeida.

Invest Minas / Divulgação



Desenvolvimento por meio do turismo

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e sua vinculada Invest Minas participam diretamente do desenvolvimento do projeto, assim como a Prefeitura Municipal de Cássia, no que diz respeito ao asfaltamento de vias até o local e a construção de pontes e outras necessidades estruturais.

“O empreendimento é um marco para o desenvolvimento de Cássia e região. A combinação entre turismo ecológico e hospedagem é uma tendência, e certamente vai gerar uma grande movimentação de pessoas. Isso fomenta outros negócios no município e é esse ciclo de prosperidade que o Governo de Minas projeta ao apoiar esses investimentos”, afirmou a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

O diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, Leandro Andrade, destacou que a iniciativa mostra como Minas Gerais se tornou um polo turístico e hoteleiro nos últimos anos.

“Isso está ligado à tradicional receptividade do povo mineiro, mas também à melhoria na malha aérea do estado, com cada vez mais voos diretos para Belo Horizonte, além do grande apoio encontrado no Governo de Minas, por meio da Invest Minas, que atua como verdadeira parceira de empresários e empreendedores”, afirmou.

Um estado que se reinventa com o turismo

O Governo de Minas, por meio da Secult, tem adotado uma política de fomento estruturada, com ênfase na descentralização e na valorização das vocações regionais. O ICMS Turismo, por exemplo, já destinou mais de R$ 81 milhões a 513 municípios em 2024, estimulando a profissionalização e a qualificação da gestão pública na área.