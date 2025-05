Sergipe x União; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Sergipe x União-TO terá força máxima contra o Sergipe pela Série D do Brasileirão 2025

O União-TO se prepara para um duelo decisivo contra o Sergipe neste domingo, 25 de maio, às 17h (horário de Brasília), no estádio Batistão, em Aracaju. O confronto é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2025, Grupo A4. Após a derrota para o Juazeirense-BA na última rodada, o time celeste busca a reabilitação fora de casa, mirando a permanência entre os quatro primeiros da chave.

Para esta partida, o técnico Léo Goiano terá um reforço considerável. O União-TO deve contar com força máxima, incluindo o retorno de peças fundamentais como o lateral Negreiros, o zagueiro Douglas Pantera e o meia Assuério, que estavam sob cuidados do departamento médico. Além deles, o atacante Samuel Guedes e os defensores Ian e Marcinho estão de volta após cumprirem suspensão.

A única incerteza é a presença do defensor Sheik, que sofreu uma lesão durante o treino da semana e será reavaliado momentos antes da partida. Com esse elenco praticamente completo, a expectativa é de um União mais competitivo e preparado para encarar o Sergipe, que vem de vitória fora de casa sobre o Penedense e reassumiu uma posição no G-4 do grupo.

Provável escalação do União-TO:

Davi; Marcinho, Pedrão, Márcio e Jean Mineiro; Danilo, Gustavo Gomes, Douglas Pantera e Bruno Morais (Assuério); Gabriel Vinícius e Wanderson.

Após o revés na Bahia, a delegação do União-TO seguiu diretamente para Aracaju, onde finalizou os preparativos com treinos técnicos e táticos. A postura do time será crucial para buscar pontos longe de seus domínios e se recolocar entre os líderes do Grupo A4.

O técnico Léo Goiano destacou em coletiva que a partida será uma “decisão antecipada”, visto que ambos os times brigam por vaga na próxima fase da competição. “Temos consciência da importância do jogo. Sabemos da força do Sergipe jogando em casa, mas também confiamos muito na capacidade do nosso elenco. Com o time completo, esperamos fazer um jogo equilibrado e competitivo.”

Já o Sergipe, empolgado com a vitória recente, aposta na força da torcida para manter a boa fase. O time sergipano aposta em seu ataque eficiente e na consistência defensiva que demonstrou nas últimas rodadas da Série D.

Serviço da Partida:

Jogo: Sergipe x União-TO

Sergipe x União-TO Competição: Brasileirão Série D – 6ª rodada – Grupo A4

Brasileirão Série D – 6ª rodada – Grupo A4 Data: Domingo, 25 de maio de 2025

Domingo, 25 de maio de 2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Batistão, Aracaju (SE)

Estádio Batistão, Aracaju (SE) Acompanhamento em tempo real: ge.globo

Com o campeonato chegando à metade da fase de grupos, cada ponto passa a ser decisivo na briga pelas vagas no mata-mata. Uma vitória neste fim de semana pode recolocar o União-TO no G-4 e reforçar a confiança da equipe na busca pelo acesso à Série C.

