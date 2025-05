São Luiz x Joinville; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



São Luiz x Joinville: Onde Assistir ao Vivo e Detalhes da Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor, e um dos confrontos mais aguardados da rodada é São Luiz-RS x Joinville. A partida será realizada no dia 26 de maio de 2025, às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. O jogo promete ser decisivo para as pretensões de ambas as equipes na competição, e você pode assistir ao vivo pela TV Brasil ou através de casas de apostas licenciadas, como a Betano, que oferece transmissão gratuita para seus usuários cadastrados.

Ficha Técnica – São Luiz-RS x Joinville

Campeonato: Brasileirão Série D 2025

Brasileirão Série D 2025 Data: 26/05/2025

26/05/2025 Horário: 19h00 (de Brasília)

19h00 (de Brasília) Local: Estádio 19 de Outubro

Estádio 19 de Outubro Transmissão: TV Brasil e Betano (ao vivo para usuários registrados)

Campanhas Recentes das Equipes

São Luiz-RS vem de duas vitórias importantes, contra Brasil de Pelotas (1×0) e Guarany de Bagé (1×0), ambas em casa. A equipe gaúcha apresenta um bom desempenho como mandante, com 67% de aproveitamento. No geral, venceu 2 dos últimos 5 jogos, sofrendo apenas 2 gols no campeonato e marcando em média 0,6 gol por jogo.

Já o Joinville, apesar de ter 60% de aproveitamento nos últimos jogos da Série D, ainda não venceu fora de casa. Seu ataque marcou apenas 1 gol, e a defesa sofreu o mesmo número, com média de 0,6 gol sofrido por jogo. Os catarinenses empataram com o São José e perderam para o Marcílio Dias recentemente.

ASSISTIR Ituano x Floresta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Anápolis x Maringá Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Confrontos Diretos

As equipes já se enfrentaram em algumas oportunidades nos últimos anos. O último duelo foi em 14/11/2020, quando o São Luiz venceu por 2×1. No geral, o time gaúcho leva vantagem no retrospecto recente, com uma vitória a mais.

Onde Assistir São Luiz-RS x Joinville ao Vivo

Você pode acompanhar a partida gratuitamente por meio de transmissões licenciadas pela Betano, uma das casas de apostas mais bem avaliadas do Brasil. Para assistir, basta:

Criar uma conta na Betano Realizar um depósito mínimo Acessar a seção de transmissões ao vivo

Além de acompanhar o jogo em tempo real, você ainda pode aproveitar os bônus de boas-vindas e realizar apostas ao vivo durante a partida, uma excelente forma de potencializar a emoção do confronto.

Prognóstico

Com base nas estatísticas recentes, espera-se um confronto equilibrado. O São Luiz-RS leva vantagem como mandante, mas o Joinville tem um histórico de boas campanhas, o que pode tornar o duelo imprevisível. Para os apostadores, o mercado de menos de 2.5 gols pode ser uma boa alternativa, considerando o baixo número de gols marcados por ambas as equipes na Série D até agora.

ASSISTIR Ypiranga x Tombense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Botafogo-PB x Retrô Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Tags: São Luiz x Joinville ao vivo, Série D 2025, onde assistir São Luiz, assistir Série D na Betano, apostas ao vivo, Betano transmissão, futebol brasileiro online, São Luiz-RS x Joinville streaming grátis.

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.