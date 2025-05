ASSISTIR Botafogo-PB x Retrô Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Botafogo-PB x Retrô é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (25) às 15 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Botafogo-PB x Retrô pela Série C 2025: tudo sobre o duelo no Almeidão em João Pessoa

Botafogo-PB e Retrô se enfrentam neste domingo (25/05), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto reúne duas equipes do Nordeste que buscam se firmar na competição e subir na tabela de classificação. A partida terá transmissão exclusiva pelo streaming da DAZN.

O Alvinegro da Estrela Vermelha vive momento de oscilação na temporada. Após empatar em 1 a 1 com o Maringá, o Botafogo-PB ocupa a 14ª posição, com seis pontos. A equipe comandada por Márcio Fernandes soma uma vitória, três empates e duas derrotas até aqui. Durante a semana, o clube paraibano teve uma desgastante viagem ao Rio de Janeiro, onde enfrentou o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil.

Já o Retrô chega mais embalado. A equipe pernambucana venceu o Itabaiana por 1 a 0 na rodada anterior e ocupa a 12ª colocação com sete pontos — duas vitórias, um empate e três derrotas. Assim como o Botafogo-PB, a Fênix também teve compromisso no meio de semana pela Copa do Brasil, encarando o Fortaleza fora de casa, no Castelão.

Mudança no horário da partida

Inicialmente marcado para as 19h, o duelo foi antecipado para as 15h por solicitação do Governo da Paraíba, da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) e do próprio clube mandante. A mudança ocorreu devido à troca do sistema de iluminação do Almeidão, que ainda passa por adequações para jogos noturnos.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Michael Fracaro; Erick, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Rodrigo Alves, Denilson (ou Henrique Dourado) e Silvinho. Técnico: Márcio Fernandes.

Retrô: Fabián Volpi; Rayan, Mendonça, Bruno e Salomão; Gledson, Eduardo, Iba Ly e Radsley; Mike e Maycon Douglas. Técnico: Wires Souza.

Arbitragem

A arbitragem será comandada por Anderson Ribeiro Gonçalves (CBF-GO), com assistência de Tiago Gomes da Silva e Igor Alves de Moraes, ambos também de Goiás. O quarto árbitro será Bruno Monteiro Cunha (CBF-PB).

Como assistir e acompanhar

Os torcedores poderão assistir ao jogo ao vivo pela plataforma DAZN. Já o rádio contará com a cobertura da CBN Paraíba, com narração de Raelson Galdino e comentários de Phillipy Costa. Para quem prefere o acompanhamento minuto a minuto, o site ge.globo fará cobertura em tempo real a partir das 14h.

Expectativa e importância do duelo

Para o Botafogo-PB, vencer em casa é crucial para afastar o risco de rebaixamento e buscar uma reação na Série C. Já o Retrô tenta embalar duas vitórias seguidas e se aproximar da zona de classificação para a próxima fase. O confronto direto promete fortes emoções no calor da capital paraibana.

