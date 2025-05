AVISO DE PAUTA: governador lança edital do Programa de Incentivo ao Esporte e anuncia investimentos históricos para o setor

O governador Jorginho Mello lança nesta terça-feira, 27, o primeiro edital do Programa de Incentivo ao Esporte (PIE). A cerimônia será realizada no teatro da Arena Multiuso em São José, às 10h.

Ainda serão lançados o Programa de Iniciação Desportiva Escolar (PIDE) e anunciado o maior investimento da história do Programa Bolsa Atleta. Também serão entregues cheques para os municípios que serão sedes dos eventos oficiais da Fesporte em 2025.

Programa de Incentivo ao Esporte (PIE)

O Programa de Incentivo ao Esporte teve o seu decreto assinado no mês de dezembro de 2024. O PIE tem como principais objetivos, promover o desenvolvimento do esporte, incentivar projetos em modalidades esportivas educacionais, incentivar projetos de esporte de rendimento e fomentar a inclusão social.

:: Conheça mais sobre os programas que serão lançados

Programa Bolsa Atleta

Bolsa Atleta em Santa Catarina visa o desenvolvimento do esporte, o apoio aos atletas de alto rendimento e a promoção do Estado no cenário esportivo nacional e internacional. O Programa busca garantir recursos financeiros para atletas, permitindo que se dediquem ao treinamento e às competições, competições e aprimoramento de suas habilidades, impulsionando o seu desempenho.

Projeto de Iniciação Desportiva Escolar (PIDE)

O Programa tem com objetivo ofertar a práticas desportivas no contraturno escolar para crianças de 10 a 16 anos da rede de ensino publica no Estado de Santa Catarina. As atividades são realizadas com apoio dos monitores selecionados e disponibilizados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) credenciadas, no espaço físico e quadro de horários cedidos pela Unidades Executoras (UE) cadastradas.

Entrega dos cheques para os municípios-sede

Dez municípios sedes das etapas estaduais da Fesporte receberão recursos para a realização das competições do calendário oficial de 2025.

Serviço:

O quê: lançamento do edital do Programa de Incentivo ao Esporte e anúncio de investimentos históricos para o setor

lançamento do edital do Programa de Incentivo ao Esporte e anúncio de investimentos históricos para o setor Quando: terça-feira, 27 de maio, às 10h

terça-feira, 27 de maio, às 10h Onde: Arena Multiuso em São José

Assessoria de Comunicação Fesporte

Jornalista Guilherme Brazzalle

E-mail: guilherme@fesporte.sc.gov.br

Telefone: (48) 99190–9994