Via Oeste terá interdições durante a corrida do Circuito Petrobrás

Posted on

Contribuintes podem consultar valores e realizar pagamento pelo portal Carioca Digital – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio Os moradores da cidade do Rio têm até esta terça-feira (11/03) para pagar a segunda cota do IPTU 2025. Além da possibilidade de serem emitidas pelo site carioca.rio, as guias também estão disponíveis no aplicativo do Carioca Digital. […]